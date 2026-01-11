O Fulham venceu o Middlesbrough por 3 a 1 neste sábado (10), no Craven Cottage, em partida válida pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, originalmente conhecida como FA Cup. O confronto marcou o primeiro gol de Kevin, revelado pelo Palmeiras, com a camisa do clube inglês desde sua chegada em setembro de 2025, feito que foi celebrado pelos torcedores dos Cottagers nas redes sociais.

Como foi a partida? ⚽

Em um dos confrontos mais equilibrados desta fase da Copa, o Fulham, nono colocado da Premier League, recebeu o Middlesbrough, vice-líder da Championship, em um duelo entre equipes de divisões diferentes que se mostrou tecnicamente parelho. Ao longo da partida, o equilíbrio se manteve, mas, no desfecho, prevaleceu a maior qualidade individual dos atletas do clube da elite britânica.

O Boro abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, com Hayden Hackney, após passe de Samuel Silveira, e foi para o intervalo em vantagem. Na segunda etapa, o Fulham intensificou a pressão, mas a partida mudou com a entrada de Harry Wilson. O galês entrou aos 13', no lugar de Adama Traoré, e três minutos depois marcou o gol de empate, após assistência de Kevin, titular desde o início. A virada ocorreu aos 32', quando Emile Smith Rowe recebeu de Tom Cairney e balançou as redes.

Com o placar apertado nos acréscimos, o gol do alívio para os Cottagers saiu dos pés de Kevin, aos 48'. No lado esquerdo da área, o camisa 22 recebeu um lindo cruzamento de trivela de Wilson e finalizou com tranquilidade para as redes. O lance teve significado especial não apenas para o público nas arquibancadas, mas também para o brasileiro, que marcou seu primeiro gol em 21 partidas pelo novo clube. Nas redes sociais, torcedores celebraram a conquista individual e demonstraram expectativa por atuações mais decisivas ao longo da temporada. Confira:

Tradução: Mais um golaço do Fulham. Muito feliz pelo Kevin!

Tradução: Nunca vi tanto alívio no rosto de um jogador como no Kevin comemorando aquele gol. A Premier League não está preparada.

Tradução: Kevin vai marcar uns golaços, e já esteve perto tantas vezes. Algo bem típico do Fulham sobre o primeiro dele ser um chute de um metro. Estilo David Nugent!

Tradução: Kevin fazendo coisas de Kevin de novo. O Fulham liquidou o jogo como se não fosse nada. O Middlesbrough nem percebeu o que os atingiu!

Tradução: Tom (Cairney) incentivando Kevin a se aproximar da torcida é ótimo – liderança, espírito de equipe e tudo o que o Fulham representa!

Kevin é mais uma das joias reveladas pelo Palmeiras nos últimos anos com projeção para ganhar destaque no futebol europeu nesta década de 2020. Nascido em 2003, o atacante de 23 anos faz sua estreia na Premier League com a camisa do Fulham, clube no qual ainda busca consolidação, mas já passa a conquistar espaço entre os titulares, apesar do número discreto de participações diretas em gols.

O ponta-esquerda deixou o Palmeiras com pouca rodagem no time profissional, após disputar apenas 11 partidas e marcar um tento pelo elenco principal. Em 2024, foi negociado com o Shakhtar Donetsk, entidade reconhecida por potencializar talentos brasileiros. Na Ucrânia, se firmou como um dos destaques do elenco e encerrou sua passagem com 57 jogos, 17 gols e dez assistências, desempenho que despertou o interesse do clube inglês no fim do ano passado.

Kevin (#22), do Fulham, conduz a bola durante a partida contra o Chelsea pela Premier League, no Craven Cottage, em Londres (Foto: Adrian Dennis/AFP)

