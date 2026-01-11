Marcão, pai de Gerson, alfineta BAP, presidente do Flamengo

Neste sábado (10), durante a estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, na qual a equipe perdeu para o Pouso Alegre, o pai e empresário de Gerson, Marcão, roubou a cena ao dar uma "alfinetada" no presidente do Flamengo.

continua após a publicidade

O pai de Gerson personalizou uma camisa do Cruzeiro com o escrito "Atleta Marcão", em referência a uma polêmica fala de Bap, enquanto enfrentava dificuldades para renovar o contrato do meio-campista com o Flamengo. Relembre;

— Propusemos para o Gerson uma renovação, mas o atleta Marcão não aceitou ainda. O atleta Gerson gostou, e o atleta Marcão achou pouco. Temos que saber nos adequar e lidar com esse tipo de personalidade — afirmou BAP durante o imbróglio da renovação de Gerson com o Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ Cena de pai de Gerson em derrota do Cruzeiro viraliza: 'Não julgo'

➡️Torcedores do Cruzeiro mandam recado a Tite após derrota para o Pouso Alegre

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O imbróglio da renovação de Gerson com o Flamengo

A negociação da última renovação de Gerson com o Flamengo, que estendia o vínculo do atleta com o clube carioca até 2030, foi bastante turbulenta. Marcão, representante do jogador na negociação, insistia em uma valorização.

Na época, os pedidos de Marcão por uma maior valorização não foram bem vistos pelos representantes do clube. Mesmo contrariado, o Flamengo propôs a renovação a Gerson, com a valorização que seu pai tanto queria. A decisão ficou nas mãos do staff do jogador, que posteriormente aceitou a oferta.

continua após a publicidade

Agente do jogador, Marcão negociou transações milionárias

Do Fluminense para a Roma, em 2016: 16 milhões de euros.

Da Roma para o Flamengo, em 2019: 12 milhões de euros.

Do Flamengo para o Olympique de Marselha, em 2021: 25 milhões de euros.

Do Olympique de Marselha para o Flamengo, em 2023: 15 milhões de euros.

Do Flamengo para o Zenit, em 2025: 25 milhões de euros.

Do Zenit para o Cruzeiro, em 2026: 27 milhões de euros.