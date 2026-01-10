O São Paulo realiza neste sábado, dia 10 de janeiro, o último treino antes da estreia no Campeonato Paulista, marcada para domingo, dia 11, contra o Mirassol. O Tricolor vive a expectativa de contar com retornos importantes na escalação, após enfrentar sérios problemas com o departamento médico ao longo da última temporada.

continua após a publicidade

Entre as principais novidades estão Lucas Moura e Calleri, que treinaram normalmente durante toda a pré-temporada e têm boas chances de voltar a atuar. O camisa 9, inclusive, já é tratado internamente como um dos grandes "reforços" para o setor ofensivo são-paulino em 2025.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Na última temporada, Hernán Crespo precisou quebrar a cabeça para montar o ataque da equipe, chegando a improvisar Luciano como centroavante. O treinador também trabalhou com opções como Ferreirinha, Gonzalo Tapia e o próprio Lucas Moura em diferentes momentos. Agora, o retorno de Calleri representa um alívio e uma solução mais natural para a posição.

continua após a publicidade

(Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Além deles, Danielzinho e Carlos Coronel também podem ser relacionados para a estreia. Ambos já estão inscritos no BID (Boletim Diário Informativo) da CBF e foram apresentados oficialmente nesta sexta-feira. Danielzinho, inclusive, pode reencontrar o Mirassol, clube que defendeu na última temporada.

A principal dúvida do Tricolor segue sendo o setor defensivo. O sistema com três zagueiros deve ser mantido por Crespo, especialmente com o esvaziamento do departamento médico, mas o time ainda não deve contar com Enzo Díaz, que segue em trabalho de fortalecimento muscular.

continua após a publicidade

Na lateral esquerda, Wendell deve ser a opção titular, enquanto Nícolas Bosshardt, cria de Cotia promovido ao elenco profissional nesta semana após disputar a Copinha, aparece como alternativa no banco. Já na lateral direita, a disputa permanece entre Maik e Cédric Soares, com Maik tendo ganhado espaço no fim da temporada passada.

Mesmo em meio a um cenário de turbulência política nos bastidores, Hernán Crespo tem reforçado o discurso de separar o futebol das questões extracampo. O elenco treina neste sábado e, na sequência, viaja para Mirassol, local da partida válida pela primeira rodada do Paulistão.

Veja a provável escalação do São Paulo

Rafael, Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Maik, Pablo Maia, Danielzinho, Marcos Antônio e Wendell; Luciano e Calleri.