Atitude do técnico do São Paulo encanta jornalistas: 'Gigante'

Foi durante um treino aberto do São Paulo no CT da Barra Funda que o técnico Hernán Crespo conquistou o coração de diversos jornalistas. O treinador se dirigiu até a área reservada à imprensa, que observava o treino, e cumprimentou todos com atenciosidade e respeito. Em um momento onde a relação entre treinadores de futebol e jornalistas tem episódios hostis, cenas como essa ganham grande significado.

São Paulo vai para o Paulistão com foco e força máxima

Texto de Isabella Gianolla, setorista do São Paulo no Lance!

O São Paulo está começando a definir as estratégias para disputar o Campeonato Paulista neste ano. Nesta temporada, o calendário aperta. Em janeiro, praticamente três competições simultâneas acontecem: Copinha, o estadual e o Campeonato Brasileiro, que começa no dia 28 de janeiro. O Lance! apurou para entender qual deve ser o planejamento do time no Paulistão.

A reportagem apurou que o São Paulo deve disputar o Campeonato Paulista com força máxima. A escalação não será repetida em todos os jogos, mas a proposta é entrar em campo, sempre que possível, com o que houver de melhor à disposição.

O time, inclusive, pode contar com o retorno de jogadores importantes. Um deles é Jonathan Calleri, que ficou fora por cerca de oito meses após passar por cirurgia no ligamento cruzado anterior e deve voltar a ser relacionado.