A Roma venceu o Sassuolo por 2 a 0 neste sábado (10), no Estádio Olímpico, em partida válida pela 20ª rodada da Serie A. Os gols da vitória foram marcados no segundo tempo, aos 31' e 34', e tiveram um elemento em comum: saíram apenas após a entrada de Wesley, revelado pelo Flamengo, que pisou em campo aos 18 minutos da etapa final. Nas redes sociais, torcedores que acompanharam o confronto não deixaram a influência do jogador passar despercebida.

Como foi a partida? ⚽

O cenário da partida mostrou uma Roma mais presente no terço final e dominante nas ações, mas com dificuldade para transformar o controle em efetividade diante de um Sassuolo que buscou atacar rápido ao explorar a desorganização defensiva da equipe treinada por Gian Piero Gasperini. O sonolento primeiro tempo teve poucas oportunidades claras, com os visitantes, liderados por Fabio Grosso, mais próximos de abrir o placar.

Ainda antes do intervalo, uma substituição já começava a surtir efeito para os mandantes, com a entrada de Stephan El Shaarawy no lugar do lesionado Evan Ferguson ao fim da primeira etapa. No entanto, a mudança decisiva foi a de Wesley, que substituiu Kostas Tsimikas e se mostrou fundamental na jogada que originou o gol de abertura do placar no Olímpico.

Após um belo desarme em Fadera, que interrompeu um contra-ataque perigoso, o brasileiro acionou Niccolò Pisilli, que encontrou Matías Soulé pelo lado esquerdo. Em cruzamento preciso, a bola chegou a Manu Koné no primeiro poste. O volante cabeceou para o fundo da rede e abriu o placar.

Logo depois, em avanço de Daniele Ghilardi pela direita até a linha de fundo, o zagueiro fez o cruzamento rasteiro para El Shaarawy, que deixou a bola de calcanhar para Soulé, livre pelo lado esquerdo. Com o goleiro batido, o camisa 18 apenas empurrou para o fundo do gol.

Com o resultado, a Roma subiu para a terceira posição e segue na disputa pelo topo da Itália, com 39 pontos após 20 partidas. Em 2025/26, são 13 vitórias e sete derrotas, além de 24 gols marcados e 12 sofridos.

Xodó romanista 🔴🟠

Após a partida, Wesley foi um dos nomes mais comentados nas redes sociais pela entrada que rapidamente resultou em dois gols. Titular na maior parte dos jogos, o defensor iniciou o confronto no banco por opção técnica e voltou a se destacar atuando pelo lado esquerdo, posição que vem ocupando há alguns meses sob o comando de Gasperini. A seguir, veja algumas reações de torcedores europeus sobre o ex-jogador do Flamengo:

Tradução: Embora seja difícil encontrar um jogador pior que Tsimikas, Wesley é sempre crucial para o jogo da Roma. Apesar de ainda não ter desenvolvido toda a sua técnica, ele oferece uma vantagem que poucos jogadores conseguem igualar na Série A. Graças a ele, o time sempre se encontra em uma posição superior.

Tradução: É crucial ter um motor de jogo forte para Gasperini. Wesley entra e muda o jogo. Imagine se Roma tivesse outros jogadores com essas características. Três pontos preciosos, com imensas dificuldades em termos de lesões. Este time precisa urgentemente de reforços!

Tradução: Um segundo tempo de altíssima qualidade, com Dybala, Koné, Hermoso e Soule atrás dele, enquanto todos os outros melhoraram. A entrada de Wesley foi crucial. Vamos, Roma!

Tradução: Quando Wesley joga, a Roma muda completamente de cara. Sempre uma máquina.

Tradução: Você é um fenômeno! Eu te amo, melhor compra em anos. O que é você, Wesley?

Wesley desembarcou na Itália em julho de 2025 após negociação fechada em 25 milhões de euros fixos (R$ 161,4 milhões), com mais 5 milhões de euros (R$ 32,2 milhões) previstos em metas pagas ao Flamengo. Pelo Rubro-Negro, o jogador disputou 139 partidas e marcou quatro gols.

No futebol europeu, Wesley já conquistou prestígio junto ao elenco e à torcida romanista ao se mostrar uma peça ativa tanto pelo lado direito quanto pelo esquerdo do campo. Titular em 19 das 22 partidas disputadas pela Roma, o brasileiro marcou gols decisivos nas vitórias sobre Bologna, Cremonese e Como, desempenho que o colocou no radar do mercado internacional como um dos laterais mais promissores do continente. O brasileiro tem contrato com a Roma por mais quatro temporadas e meia.

Wesley (#43), da Roma, finaliza durante a partida contra o Bologna, válida pela Serie A 2025/26 (Foto: Tiziana Fabi/AFP)

