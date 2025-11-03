Olympiacos e PSV se enfrentam nesta terça-feira (4), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Stadio Georgios Karaiskakis, em Atenas (GRE), e terá transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo OLY PSV 4ª rodada Champions League Data e Hora Terça-feira, 4 de novembro, às 17h (de Brasília) Local Stadio Georgios Karaiskakis, em Atenas (GRE) Árbitro Clément Turpin Assistentes Nicolas Danos e Benjamin Pages Var Jérôme Brisard Onde assistir

O Olympiacos encara a partida como uma final pela sobrevivência na competição. Após um empate frustrante em casa contra o Pafos e duas derrotas brutais fora (0-2 para o Arsenal e 1-6 para o Barcelona), o time grego não pode mais tropeçar, sob o risco de uma eliminação precoce, algo que aconteceu nas suas últimas cinco participações.

continua após a publicidade

O PSV chega à Grécia em um momento espetacular, com cinco vitórias consecutivas em todas as competições e vindo de uma goleada impressionante de 6 a 2 sobre o Napoli na rodada anterior da Champions League. A equipe de Peter Bosz, que está invicta há oito jogos, se recuperou da derrota na estreia e busca pontos cruciais, já que a sequência restante de jogos no grupo é extremamente difícil (incluindo Liverpool e Bayern de Munique).

Tudo sobre o jogo entre Olympiacos e PSV pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Olympiacos x PSV

Champions League

📆 Data e horário: terça-feira, 4 de novembro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Stadio Georgios Karaiskakis, em Atenas (GRE)

👁️ Onde assistir: TNT e HBO Max

🟨 Arbitragem: Clément Turpin (árbitro); Nicolas Danos e Benjamin Pages (assistentes); Ruddy Buquet (quarto árbitro)

📺 VAR: Jérôme Brisard

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Olympiacos (Técnico: Jose Luis Mendilibar):

Tzolakis; Costinha, Pirola, Retscos, Onyemaechi; Garcia, Maouzakitis; Podence, Taremi, Elkaabi

PSV (Técnico: Peter Bosz):

Kovar; Flamingo, Schoutine, Gasiorowski, Salah-Edine; Saibari, Junior, Veerman; D Man, G Til, Perisic

➡️Com Camp Nou na lista, veja os candidatos a sediar finais da Uefa em 2028 e 2029

O Olympiacos recebe o PSV em duelo válido pela Champions League (Foto: Instagram/@olympiacosfc)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial