Olympiacos e PSV se enfrentam nesta terça-feira (4), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Stadio Georgios Karaiskakis, em Atenas (GRE), e terá transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY
O Olympiacos encara a partida como uma final pela sobrevivência na competição. Após um empate frustrante em casa contra o Pafos e duas derrotas brutais fora (0-2 para o Arsenal e 1-6 para o Barcelona), o time grego não pode mais tropeçar, sob o risco de uma eliminação precoce, algo que aconteceu nas suas últimas cinco participações.
O PSV chega à Grécia em um momento espetacular, com cinco vitórias consecutivas em todas as competições e vindo de uma goleada impressionante de 6 a 2 sobre o Napoli na rodada anterior da Champions League. A equipe de Peter Bosz, que está invicta há oito jogos, se recuperou da derrota na estreia e busca pontos cruciais, já que a sequência restante de jogos no grupo é extremamente difícil (incluindo Liverpool e Bayern de Munique).
Tudo sobre o jogo entre Olympiacos e PSV pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Olympiacos x PSV
Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 4 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Stadio Georgios Karaiskakis, em Atenas (GRE)
👁️ Onde assistir: TNT e HBO Max
🟨 Arbitragem: Clément Turpin (árbitro); Nicolas Danos e Benjamin Pages (assistentes); Ruddy Buquet (quarto árbitro)
📺 VAR: Jérôme Brisard
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Olympiacos (Técnico: Jose Luis Mendilibar):
Tzolakis; Costinha, Pirola, Retscos, Onyemaechi; Garcia, Maouzakitis; Podence, Taremi, Elkaabi
PSV (Técnico: Peter Bosz):
Kovar; Flamingo, Schoutine, Gasiorowski, Salah-Edine; Saibari, Junior, Veerman; D Man, G Til, Perisic
