Onde Assistir

Olympiacos x PSV: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Champions League

Confira todas as informações do duelo válido pela Champions League

Lance!
Atenas (GRE)
Dia 03/11/2025
16:00
(Foto: Arte/Lance!)
(Foto: Arte/Lance!)
Olympiacos e PSV se enfrentam nesta terça-feira (4), em jogo válido pela Champions League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Stadio Georgios Karaiskakis, em Atenas (GRE), e terá transmissão ao vivo da TNT e da HBO Max. ➡️Assista à Champions League na MAX com UOL PLAY

Ficha do jogo

Olympiacos-escudo-onde-assistir
OLY
PSV-escudo-onde-assistir
PSV
4ª rodada
Champions League
Data e Hora
Terça-feira, 4 de novembro, às 17h (de Brasília)
Local
Stadio Georgios Karaiskakis, em Atenas (GRE)
Árbitro
Clément Turpin
Assistentes
Nicolas Danos e Benjamin Pages
Var
Jérôme Brisard
TNT e HBO Max

O Olympiacos encara a partida como uma final pela sobrevivência na competição. Após um empate frustrante em casa contra o Pafos e duas derrotas brutais fora (0-2 para o Arsenal e 1-6 para o Barcelona), o time grego não pode mais tropeçar, sob o risco de uma eliminação precoce, algo que aconteceu nas suas últimas cinco participações.

O PSV chega à Grécia em um momento espetacular, com cinco vitórias consecutivas em todas as competições e vindo de uma goleada impressionante de 6 a 2 sobre o Napoli na rodada anterior da Champions League. A equipe de Peter Bosz, que está invicta há oito jogos, se recuperou da derrota na estreia e busca pontos cruciais, já que a sequência restante de jogos no grupo é extremamente difícil (incluindo Liverpool e Bayern de Munique).

Tudo sobre o jogo entre Olympiacos e PSV pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Olympiacos x PSV
Champions League
📆 Data e horário: terça-feira, 4 de novembro, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Stadio Georgios Karaiskakis, em Atenas (GRE)
👁️ Onde assistir: TNT e HBO Max
🟨 Arbitragem: Clément Turpin (árbitro); Nicolas Danos e Benjamin Pages (assistentes); Ruddy Buquet (quarto árbitro)
📺 VAR: Jérôme Brisard 

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Olympiacos (Técnico: Jose Luis Mendilibar):
Tzolakis; Costinha, Pirola, Retscos, Onyemaechi; Garcia, Maouzakitis; Podence, Taremi, Elkaabi

PSV (Técnico: Peter Bosz):
Kovar; Flamingo, Schoutine, Gasiorowski, Salah-Edine; Saibari, Junior, Veerman; D Man, G Til, Perisic  

O Olympiacos recebe o PSV em duelo válido pela Champions League (Foto: Instagram/@olympiacosfc)
O Olympiacos recebe o PSV em duelo válido pela Champions League (Foto: Instagram/@olympiacosfc)

