Mesmo enfrentando atrasos para sua reabertura total, o Camp Nou é um dos candidatos para receber a final da Champions League 2028/2029, segundo divulgou a Uefa na manhã desta sexta-feira. Além do estádio do Barcelona, que recebeu apoio da Federação Espanhola (RFEF), Wembley, na Inglaterra, é o outro concorrente.

A Allianz Arena, em Munique, é o único estádio candidato para a edição anterior da Champions League, em 2028. As duas finais já confirmadas são 2026, em Budapeste, na Puskás Arena, e em 2027, no Riyadh Air Metropolitano, casa do Atlético de Madrid.

A disputa do Metropolitano era com o Olímpico de Baku, no Azerbaijão; outra opção era o Giuseppe Meazza, mas as obras em andamento levaram a Uefa a optar pelo fim da candidatura italiana. O anúncio aconteceu em setembro por um comunicado da entidade nas redes sociais.

Para receber uma final de Champions League, um estádio precisa de uma infraestrutura suficiente para receber público e imprensa do mundo inteiro, além de ter uma capacidade de, pelo menos, 65 mil espectadores. Com a reforma, o estádio do Barça promete aumentar a capacidade de 99 mil para 110 mil pessoas.

Além de candidato a receber uma decisão de Champions, o Camp Nou também está na lista para sediar a final da Copa do Mundo de 2030 - um ano após esta hipotética final do principal torneio europeu.

A memória da final da Champions de 1999, que foi disputada no Camp Nou, entre Manchester United e Bayern de Munique, permanece viva, com a equipe inglesa protagonizando uma virada épica nos momentos finais. Além desta vez, o estádio também recebeu a final de 1989, vencida pelo Milan contra o Steaua Bucareste.

Candidatos a sediar finais da Uefa

Champions League

2028 : Munique (Allianz Arena)

: Munique (Allianz Arena) 2029: Londres (Wembley) e Barcelona (Camp Nou)

Europa League

2028/2029 : Lyon (Parc Olympique Lyonnais) ou Paris (Parc des Princes); Turim (Juventus Stadium); Bucareste (National Arena); Belgrado (National Stadium); Ancara (Ankara 19 Mayıs Stadium)* apenas 2029

: Lyon (Parc Olympique Lyonnais) ou Paris (Parc des Princes); Turim (Juventus Stadium); Bucareste (National Arena); Belgrado (National Stadium); Ancara (Ankara 19 Mayıs Stadium)*

Conference League

2028/2029: Lille (Pierre-Mauroy); Budapeste (Puskás Aréna); Turim (Juventus Stadium); Astana (Astana Arena) ou Almaty (Almaty Stadium); Gdansk (Arena Gdansk); Helsinque (Olympic Stadium)* *apenas 2029

Lille (Pierre-Mauroy); Budapeste (Puskás Aréna); Turim (Juventus Stadium); Astana (Astana Arena) ou Almaty (Almaty Stadium); Gdansk (Arena Gdansk); Helsinque (Olympic Stadium)*

Champions League Feminina

2028: Lyon (Parc Olympique Lyonnais); Bilbao (San Mamés); Basileia (St. Jakob Park); Istambul (Ali Sami Yen)

Lyon (Parc Olympique Lyonnais); Bilbao (San Mamés); Basileia (St. Jakob Park); Istambul (Ali Sami Yen) 2029: Lyon (Parc Olympique Lyonnais);Dublin (Dublin Arena); Basileia (St. Jakob Park); Cardiff (National Stadium of Wales)

