Com hat-trick de ‘herói silencioso’ Barcelona goleia Olympiacos por 6 a 1
Em uma partida marcada por grandes atuações individuais, o Barcelona goleou o Olympiacos por 6 a 1, pela 3ª rodada da Champions League. O grande destaque foi o meia-atacante Fermín López, autor de um hat-trick. Lamine Yamal e Marcus Rashford, que balançou as redes duas vezes, completaram o placar para os catalães. O gol de honra do Olympiacos foi marcado por El Kaabi.
Confira reações à vitória do Barcelona
Como foi o jogo entre Barcelona e Olympiacos
Primeiro tempo
O primeiro tempo no Estadi Olímpic Lluís Companys começou em ritmo intenso, com chances para os dois lados, mas o Barcelona mostrou maior eficiência e foi para o intervalo vencendo o Olympiacos por 2 a 0.
Logo no primeiro minuto, o time grego quase surpreendeu. Daniel Podence arriscou de fora da área e obrigou Szczęsny a fazer boa defesa, mandando a bola para escanteio. O Barcelona respondeu rapidamente: aos quatro minutos, Baldé cruzou na medida para Marcus Rashford, que apareceu livre na pequena área, mas mandou por cima do gol.
A pressão catalã deu resultado aos seis minutos. Em rápido contra-ataque, Fermin López recebeu na entrada da área e finalizou com precisão para abrir o placar. O camisa 16 seguiria como protagonista da partida.
O Olympiacos tentou reagir aos 10 minutos, quando Rashford cobrou falta com perigo, mas a bola foi para o lado da rede, assustando o goleiro Tzolakis. Aos 19, o Barcelona voltou a levar perigo: Dani García arriscou de fora da área e contou com um desvio que quase enganou o goleiro grego, resultando em escanteio.
Os visitantes tiveram boa chance aos 27 minutos, em cobrança de falta levantada na área — Pirola subiu bem, mas cabeceou para fora. No entanto, o controle do jogo continuava com os donos da casa, que ampliaram a vantagem aos 38 minutos. Em bela jogada construída por Pedri, Dro Fernández fez o passe final para Fermin López, que completou para o fundo das redes, marcando seu segundo gol na partida.
Com amplo domínio e bom desempenho ofensivo, o Barcelona foi para o intervalo em vantagem confortável diante do Olympiacos.
Segundo tempo
O segundo tempo começou movimentado e com o Barcelona mantendo o ritmo ofensivo. Logo aos 47 minutos, Fermin López quase marcou o terceiro dele e do time, mas o goleiro Tzolakis fez grande defesa em cabeçada à queima-roupa, evitando o gol.
Pouco depois, aos 49, o Olympiacos reagiu. Após cruzamento de Daniel Podence, El Kaabi chegou a balançar as redes, mas o árbitro assinalou pênalti na origem da jogada por falta de Eric García dentro da área. Na cobrança, o próprio El Kaabi converteu, diminuindo o placar para 2 a 1 e recolocando os gregos na partida.
A reação, porém, durou pouco. Aos 56 minutos, Santiago Hezze recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o Olympiacos com um jogador a menos. A partir daí, o Barcelona retomou o controle total do jogo.
Aos 66 minutos, Marcus Rashford foi derrubado por Tzolakis dentro da área, e o árbitro marcou pênalti. Lamine Yamal foi para a cobrança e converteu, ampliando a vantagem culé para 3 a 1. Sete minutos depois, aos 73, o próprio Rashford recebeu passe preciso de Baldé e finalizou com categoria para marcar o quarto gol do Barcelona.
O show ofensivo continuou. Aos 75 minutos, Bardghji fez grande jogada pela direita e cruzou para Fermin López completar para o fundo das redes, anotando seu terceiro gol no jogo e garantindo um hat-trick brilhante. Três minutos depois, aos 78, Pedri lançou Rashford em profundidade, e o camisa 10 não desperdiçou, fazendo seu segundo gol na partida e o sexto do Barcelona.
Com atuação dominante e ofensiva, o time de Xavi não deu chances ao Olympiacos e construiu uma goleada expressiva diante de sua torcida.
