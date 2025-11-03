Goleiro da Seleção Brasileira é atingido por copos atirados em clássico na Europa; veja
Fenerbahçe venceu o Beşiktaş terminou por 3 a 2 neste fim de semana
- Matéria
- Mais Notícias
Ederson, goleiro reserva da Seleção Brasileira nas últimas Copas do Mundo, em 2018 e 2022, viveu uma situação atípica no último domingo (2). Em nova fase da carreira, o goleiro do Fenerbahçe foi atingido por copos durante a vitória por 3 a 2 sobre o Beşiktaş, em partida válida pela 11ª rodada da Süper Lig, principal divisão da Turquia.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Ex-Flamengo e ex-Corinthians: veja cinco brasileiros em alta que podem voltar para a Seleção
Futebol Internacional03/11/2025
- Futebol Internacional
Titular da Seleção? Europeus apontam problema de Wesley, ex-Flamengo: ‘Não precisava’
Futebol Internacional03/11/2025
- Seleção Brasileira
Convocação da Seleção: cinco nomes que podem surpreender na lista de Ancelotti
Seleção Brasileira03/11/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O incidente ocorreu nos momentos finais do confronto, quando o brasileiro estava com a bola nas mãos e torcedores rivais arremessaram objetos da arquibancada atrás de seu gol, obrigando-o a reclamar com o árbitro. Esta foi apenas a oitava partida do arqueiro pelos Canários Amarelos, a primeira em um clássico local. A Turquia é um país cuja liga é historicamente dominada por três grandes clubes: Fenerbahçe, Beşiktaş e Galatasaray, e os confrontos entre eles costumam ser marcados por intensa festa nas arquibancadas, com apoio incondicional das torcidas e grande fanatismo.
Nesta temporada, o atual campeão Galatasaray lidera a tabela com 29 pontos após 11 rodadas, resultado de nove vitórias e dois empates. Com o resultado do clássico, o Fenerbahçe segue na perseguição ao líder, somando 25 pontos, decorrentes de sete vitórias e quatro empates. O Beşiktaş, por sua vez, ocupa apenas a sexta posição, com 17 pontos, obtidos em cinco vitórias, dois empates e quatro derrotas.
Ederson na Seleção? 🧤
Ederson deixou o Manchester City após oito temporadas, período marcado pela era mais vitoriosa da história do clube sob o comando de Pep Guardiola, e consolidou-se como presença constante nas convocações da Seleção Brasileira durante o ciclo de Tite. Agora no alternativo futebol turco, o goleiro aguarda nova oportunidade sob a liderança de Carlo Ancelotti, que divulgará, nesta segunda-feira (3), às 15h (de Brasília), a lista de convocados para os últimos compromissos do Brasil em 2025.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias