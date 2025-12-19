menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Com apenas um brasileiro, semifinais do Mundial do vôlei são definidos

O priemiro colocado do Grupo A enfrenta o segundo do Grupo B

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/12/2025
10:27
Atualizado há 2 minutos
imagem cameraBruninho, do Campinas, durante partida no Mundial de Clubes de vôlei msculino (Foto: Divulgação Volleyball World)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Os semifinalistas do Mundial de Clubes de vôlei masculino já estão definidos! Perugia (Itália), Osaka Bluteon (Japão), Aluron CMC Warta Zawiercie (Polônia) e Vôlei Renata/Campinas (Brasil) se enfrentam na primeira etapa eliminatória, que acontece neste sábado (20), a partir das 15h (horário de Brasília), com transmissão da CazéTV (Youtube) e da VBTV (streaming).

A equipe italiana do Perugia garantiu a liderança isolada do Grupo A, vencendo todos os seus confrontos e somando oito pontos. Agora, os italianos encaram o Campinas, que avançou como segundo colocado do Grupo B, com quatro pontos. Do outro lado da chave, o duelo por uma vaga na final será entre o time polonês Zawiercie e os japoneses do Osaka.

Já o Sada Cruzeiro e o Dentil/Praia Clube, os outros representantes brasileiros no torneio, acabaram eliminados. Ambas as equipes pagaram o preço por um início de campeonato irregular, que acabou custando a classificação para a fase decisiva.

➡️Veja os lances de Campinas x Al-Rayyan no Mundial de Clubes masculino de vôlei

Bruninho, do Campinas, durante partida no Mundial de Clubes de vôlei msculino (Foto: Divulgação Volleyball World)

➡️ Praia Clube é mais um brasileiro eliminado do Mundial de Clubes Masculino

Tudo sobre as semifinais do Mundial (onde assistir, horário e local)

✅ FICHA TÉCNICA
Semifinais — Mundial de Clubes masculino de vôlei
📆 Data e horário: sábado, 20 de dezembro, a partir das 15h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Mangueirinho, em Belém, Pará
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)

Programação semifinais do Mundial

20 de dezembro

  • Zawiercie x Osaka - 15h
  • Perugia x Campinas - 18h30

21 de dezembro

  • Disputa pelo bronze - 15h
  • Final - 18h30

➡️ Cruzeiro perde para o Perugia e cai na fase de grupos do Mundial de Vôlei

circulo com pontos dentroTudo sobre

