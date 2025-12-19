Com apenas um brasileiro, semifinais do Mundial do vôlei são definidos
O priemiro colocado do Grupo A enfrenta o segundo do Grupo B
Os semifinalistas do Mundial de Clubes de vôlei masculino já estão definidos! Perugia (Itália), Osaka Bluteon (Japão), Aluron CMC Warta Zawiercie (Polônia) e Vôlei Renata/Campinas (Brasil) se enfrentam na primeira etapa eliminatória, que acontece neste sábado (20), a partir das 15h (horário de Brasília), com transmissão da CazéTV (Youtube) e da VBTV (streaming).
A equipe italiana do Perugia garantiu a liderança isolada do Grupo A, vencendo todos os seus confrontos e somando oito pontos. Agora, os italianos encaram o Campinas, que avançou como segundo colocado do Grupo B, com quatro pontos. Do outro lado da chave, o duelo por uma vaga na final será entre o time polonês Zawiercie e os japoneses do Osaka.
Já o Sada Cruzeiro e o Dentil/Praia Clube, os outros representantes brasileiros no torneio, acabaram eliminados. Ambas as equipes pagaram o preço por um início de campeonato irregular, que acabou custando a classificação para a fase decisiva.
Tudo sobre as semifinais do Mundial (onde assistir, horário e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Semifinais — Mundial de Clubes masculino de vôlei
📆 Data e horário: sábado, 20 de dezembro, a partir das 15h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Mangueirinho, em Belém, Pará
👁️ Onde assistir: CazéTV (Youtube) e VBTV (Streaming)
Programação semifinais do Mundial
20 de dezembro
- Zawiercie x Osaka - 15h
- Perugia x Campinas - 18h30
21 de dezembro
- Disputa pelo bronze - 15h
- Final - 18h30
