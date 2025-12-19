Newcastle x Chelsea: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Newcastle e Chelsea se enfrentam neste sábado (20), às 09h30 (de Brasília), pela 17ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Estádio St. James' Park, em Newcastle (ING) com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
Jogando diante de sua torcida, o Newcastle tenta reagir após a derrota para o Sunderland, resultado que interrompeu uma sequência positiva e freou a ascensão da equipe na tabela. O time vinha embalado e via a chance de se aproximar do pelotão de cima, mas o tropeço custou posições importantes. Agora, diante de um adversário direto, a equipe aposta na força em casa para retomar o bom momento e ganhar confiança.
Do outro lado, o Chelsea vive uma fase de instabilidade na Premier League. Após figurar na vice-liderança, os Blues caíram para a quarta posição, reflexo de oscilações recentes. Apesar disso, o time chega com moral após vencer os dois últimos compromissos: um pela Copa da Inglaterra, contra o Cardiff, e outro pela liga, diante do Everton. O duelo contra o Newcastle é visto como fundamental para se manter no G-4 e continuar na perseguição ao líder Arsenal.
Tudo sobre o jogo entre Newcastle e Chelsea (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Newcastle 🆚 Chelsea
17ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 20 de dezembro, às 09h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio St. James' Park, em Newcastle (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Andy Madley
🚩 Assistentes: Adrian Holmes, Craig Taylor e Thomas Kirk (quarto árbitro)
📺 VAR: Peter Bankes (VAR1) e Edward Smart (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Newcastle (Técnico: Eddie Howe)
Aaron Ramsdale; Lewis Miley, Malick Thiaw, Fabian Schär e Lewis Hall; Bruno Guimarães e Sandro Tonali, Joelinton, Anthony Elanga e Anthony Gordon; Nick Woltemade.
Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Wesley Fofana e Marc Cucurella; Reece James, Enzo Fernández e Cole Palmer; Alejandro Garnacho, Pedro Neto e João Pedro.
