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OH Leuven x Køge: onde assistir, horário e escalações

OH Leuven x Køge: pela 4ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 04:01
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Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - OH Leuven x Køge
Onde assistir ao vivo a partida entre OH Leuven e Køge pelo Copa da UEFA Feminina 2026/2027 (Arte / Lance!)

OH Leuven e Køge se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 14h45 (horário de Brasília), no King Power at Den Dreef Stadion, em Heverlee, pela 4ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o OH Leuven foi derrotado pelo Servette Chênois por 5 a 1, pela Copa da UEFA Feminina. Já o Køge foi derrotado pelo Barcelona por 8 a 0, também pela Copa da UEFA Feminina. Pelo torneio principal, ambas as equipes buscam recuperação na competição após resultados negativos na rodada anterior.

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Na tabela de classificação, OH Leuven e Køge disputam posições na Primeira Fase da Champions League Feminina, buscando pontos para avançar na competição.

Onde assistir

  • Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
  • 📅 Data: 11 de novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 14h45 (de Brasília)
  • 📍 Local: King Power at Den Dreef Stadion, Heverlee
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 11 de novembro de 2026, às 14h45
Local: King Power at Den Dreef Stadion, Heverlee
Rodada: 4
Fase: Primeira Fase

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Escalações prováveis

OH Leuven
Técnico: S. Habibzadeh
L. Seynhaeve; A. Ollivier, S. Janssen, S. Gielen e K. Everaerts; J. Biesmans, A. Bosteels e C. Lafaix; J. Kuijpers, I. Papatheodorou e I. Dekker.

Køge
Técnico: K. Mørch
A. Vingum; E. Flick, S. Boye, M. Uhre e M. Schultz; S. Thygesen, M. Gejl e Jereko; R. Madsen, E. Óskarsdóttir e K. Carusa.

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