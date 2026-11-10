OH Leuven x Køge: onde assistir, horário e escalações
OH Leuven x Køge: pela 4ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
OH Leuven e Køge se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 14h45 (horário de Brasília), no King Power at Den Dreef Stadion, em Heverlee, pela 4ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o OH Leuven foi derrotado pelo Servette Chênois por 5 a 1, pela Copa da UEFA Feminina. Já o Køge foi derrotado pelo Barcelona por 8 a 0, também pela Copa da UEFA Feminina. Pelo torneio principal, ambas as equipes buscam recuperação na competição após resultados negativos na rodada anterior.
Na tabela de classificação, OH Leuven e Køge disputam posições na Primeira Fase da Champions League Feminina, buscando pontos para avançar na competição.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 11 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 14h45 (de Brasília)
- 📍 Local: King Power at Den Dreef Stadion, Heverlee
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 11 de novembro de 2026, às 14h45
Local: King Power at Den Dreef Stadion, Heverlee
Rodada: 4
Fase: Primeira Fase
Escalações prováveis
OH Leuven
Técnico: S. Habibzadeh
L. Seynhaeve; A. Ollivier, S. Janssen, S. Gielen e K. Everaerts; J. Biesmans, A. Bosteels e C. Lafaix; J. Kuijpers, I. Papatheodorou e I. Dekker.
Køge
Técnico: K. Mørch
A. Vingum; E. Flick, S. Boye, M. Uhre e M. Schultz; S. Thygesen, M. Gejl e Jereko; R. Madsen, E. Óskarsdóttir e K. Carusa.
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