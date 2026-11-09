Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Roma x Servette Chênois: onde assistir, horário e escalações

Roma x Servette Chênois: pela 4ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 04:01
Favorite o Lance! no Google
Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Roma x Servette Chênois
Onde assistir ao vivo a partida entre Roma e Servette Chênois pelo Copa da UEFA Feminina 2026/2027 (Arte / Lance!)

Roma e Servette Chênois se enfrentam nesta terça-feira (10), às 17h (horário de Brasília), no Stadio Tre Fontane, em Roma, pela 4ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Roma foi derrotado pelo Chelsea por 2 a 0, pela Copa da UEFA Feminina. Já o Servette Chênois venceu o OH Leuven por 5 a 1, também pela Copa da UEFA Feminina.

continua após a publicidade

Na tabela da Copa da UEFA Feminina, Roma e Servette Chênois disputam a Primeira Fase da competição, buscando avançar na 4ª rodada.

Onde assistir

  • Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
  • 📅 Data: 10 de Novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Tre Fontane, Roma
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 10 de Novembro de 2026, às 17h
Local: Stadio Tre Fontane, Roma
Rodada: 4
Fase: Primeira Fase

Escalações prováveis

Roma
Técnico: G. Piovani
R. Baldi; M. Antoine, W. Heatley, S. Oladipo e E. Oliviero; V. Bergamaschi, M. Doms e G. Greggi; K. van Dooren, G. Cimò e M. Piemonte.

continua após a publicidade

Servette Chênois
Técnico: Cristian Toro
J. Weimar; Joana Marchão, D. Bourma, B. Simon e A. Muratović; Paula Serrano, É. Nakkach e G. Karchouni; Paola Hernández, G. Marinelli e M. Sobal.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Troféu Finalíssima Futsal

Onde Assistir

Brasil x Espanha, Finalíssima de Futsal; horário e onde assistir

Há 13 horas
Rafael Câmara, carro de F1 na classificação do GP de São Paulo.

Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de São Paulo neste domingo (8)

Há 18 horas
O espanhol Carlos Alcaraz cumprimenta o americano Ben Shelton após a vitória em Roland Garros (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Tênis

Alcaraz x Shelton na final de Paris; horário e onde assistir

Há 20 horas
Serie A TIM 2026/2027 - Internazionale x Como

Onde Assistir

Internazionale x Como: onde assistir, horário e escalações

Há 22 horas
Serie A TIM 2026/2027 - Fiorentina x Juventus

Onde Assistir

Fiorentina x Juventus: onde assistir, horário e escalações

Há 22 horas
Premier League 2026/2027 - Manchester United x Aston Villa

Onde Assistir

Manchester United x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações

Há 22 horas
Mais LANCE!
Premier League 2026/2027 - Crystal Palace x Liverpool

Crystal Palace x Liverpool: onde assistir, horário e escalações

Premier League 2026/2027 - Sunderland x Chelsea

Sunderland x Chelsea: onde assistir, horário e escalações

Serie A TIM 2026/2027 - Genoa x Milan

Genoa x Milan: onde assistir, horário e escalações

(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (08/11/2026)

FA Cup 2026/2027 - Plymouth Parkway x Berkhamsted

Plymouth Parkway x Berkhamsted: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Picerno x Bari

Picerno x Bari: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Pineto x Vis Pesaro

Pineto x Vis Pesaro: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Foggia x Barletta

Foggia x Barletta: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Altamura x Cavese 1919

Altamura x Cavese 1919: onde assistir, horário e escalações

Colagem com jogadoras do Red Bull Bragantino e do Internacional, logos dos times ao centro.

Bragantino x Internacional: onde assistir à semifinal da Copa do Brasil Feminina

La Liga 2026/2027 - Atlético de Madrid x Barcelona

Atlético de Madrid x Barcelona: onde assistir, horário e escalações

Antonelli no cockpit da Mercedes, durante treino livre FP2 do GP de São Paulo de F1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de São Paulo neste sábado (7)

Jogadores do Grêmio se abraçam na vitória sobre o Atlético-MG na Copa do Brasil

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (07/11/2026)

Brasileirão Série B 2026 - Goiás x Ponte Preta

Goiás x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalações