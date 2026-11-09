Roma x Servette Chênois: onde assistir, horário e escalações
Roma x Servette Chênois: pela 4ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Roma e Servette Chênois se enfrentam nesta terça-feira (10), às 17h (horário de Brasília), no Stadio Tre Fontane, em Roma, pela 4ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Roma foi derrotado pelo Chelsea por 2 a 0, pela Copa da UEFA Feminina. Já o Servette Chênois venceu o OH Leuven por 5 a 1, também pela Copa da UEFA Feminina.
Na tabela da Copa da UEFA Feminina, Roma e Servette Chênois disputam a Primeira Fase da competição, buscando avançar na 4ª rodada.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 10 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Tre Fontane, Roma
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 10 de Novembro de 2026, às 17h
Local: Stadio Tre Fontane, Roma
Rodada: 4
Fase: Primeira Fase
Escalações prováveis
Roma
Técnico: G. Piovani
R. Baldi; M. Antoine, W. Heatley, S. Oladipo e E. Oliviero; V. Bergamaschi, M. Doms e G. Greggi; K. van Dooren, G. Cimò e M. Piemonte.
Servette Chênois
Técnico: Cristian Toro
J. Weimar; Joana Marchão, D. Bourma, B. Simon e A. Muratović; Paula Serrano, É. Nakkach e G. Karchouni; Paola Hernández, G. Marinelli e M. Sobal.
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