Internazionale x Manchester City: onde assistir, horário e escalações
Internazionale x Manchester City: pela 4ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Internazionale e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (10), às 17h (horário de Brasília), no U-Power Stadium, em Monza, pela 4ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, a Internazionale foi derrotada pelo Lyon por 6 a 0, pela Copa da UEFA Feminina. Já o Manchester City empatou com o Paris Saint-Germain por 1 a 1, também pela Copa da UEFA Feminina.
Na tabela da Champions League Feminina, a Internazionale e o Manchester City disputam a Primeira Fase, ambos buscando avançar na competição.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 10 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
- 📍 Local: U-Power Stadium, Monza
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 10 de Novembro de 2026, às 17h
Local: U-Power Stadium, Monza
Rodada: 4
Fase: Primeira Fase
Escalações prováveis
Internazionale
Técnico: D. Sassarini
C. Rúnarsdóttir; C. Robustellini, Ivana Andrés, S. van Diemen e M. Milinković; M. Detruyer, M. Tomašević e K. Vilhjálmsdóttir; B. Glionna, B. Raphino e H. Bugeja.
Manchester City
Técnico: A. Jeglertz
A. Yamashita; A. Greenwood, R. Knaak, J. Rose e K. Casparij; Y. Hasegawa, L. Blindkilde Brown e G. Clinton; L. Hemp, A. Fujino e K. Shaw.
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