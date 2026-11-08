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Genoa x Milan: onde assistir, horário e escalações

Genoa x Milan: pela 11ª rodada da Serie A TIM 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 05:00
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Serie A TIM 2026/2027 - Genoa x Milan
Onde assistir ao vivo a partida entre Genoa e Milan pelo Serie A TIM 2026/2027 (Arte / Lance!)

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2026/27. O Genoa recebe o Milan neste domingo (8), às 11h (de Brasília), no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, pela 11ª rodada da competição. Os donos da casa chegam embalados por três vitórias consecutivas na Serie A e ocupam a 11ª posição, com 13 pontos. Já o Milan aparece em quarto lugar, com 21 pontos, e busca a recuperação após uma derrota para o Ferencváros, pela Liga Europa.

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Ficha do jogo

GEN
MIL
Campeonato
Serie A TIM 2026/2027
Data e Hora
08/11/2026, 11:00
Local
Stadio Comunale Luigi Ferraris - Genova
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Como chegam as equipes

O Genoa começou mal o Campeonato Italiano e precisou de seis rodadas para conquistar a primeira vitória. Desde então, porém, a equipe apresentou evolução e venceu três partidas consecutivas na Serie A. Com 12 pontos conquistados nos últimos cinco jogos, o time de Daniele De Rossi ocupa a 11ª colocação, com 13 pontos.

Para o confronto em casa, o treinador deve ter praticamente todo o elenco à disposição. Venturino e Havel são dúvidas por problemas físicos. O atacante Osmajic, com quatro gols, é o artilheiro da equipe no Campeonato Italiano.

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O Milan, por sua vez, tenta retomar a regularidade após uma sequência de resultados irregulares. Nas últimas cinco partidas, foram três derrotas e duas vitórias. A equipe de Ruben Amorim vem de um triunfo por 3 a 1 sobre a Inter de Milão, pela Serie A, mas perdeu por 2 a 0 para o Ferencváros, em casa, na última quinta-feira (5), pela Liga Europa.

Após o resultado negativo, o treinador demonstrou insatisfação com o desempenho da equipe. A tendência é que alguns titulares retornem ao time, como Gila, Modric e Pulisic. O Milan, no entanto, terá uma lista extensa de desfalques: Tomori, Saelemaekers, Loftus-Cheek, Gabbia e Chukwueze estão lesionados.

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Ficha técnica

GENOA X MILAN

🏆 Competição: 11ª rodada do Campeonato Italiano 2026/27

📆 Data e horário: domingo, 8 de novembro de 2026, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Luigi Ferraris, em Gênova, na Itália

Prováveis escalações

Genoa (Técnico: Daniele de Rossi): Bijlow; Marcandalli, Ostigard e Vásquez; Ellertsson, Frendrup, Traoré e Wiafe; Junior Messias, El-Shaarawy e Osmajic.

Milan (Técnico: Ruben Amorim): Torriani; Gila, De Winter, Pavlovic e Diawara; Moreira, Musah, Rabiot, Modric e Pulisic; Gonçalo Ramos.

Serie A TIM 2026/2027 - Genoa x Milan
Onde assistir ao vivo a partida entre Genoa e Milan pelo Serie A TIM 2026/2027 (Arte / Lance!)

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