Internazionale x Como: onde assistir, horário e escalações

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2026/27. A Inter de Milão recebe o Como neste domingo (8), às 14h (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão, pela 11ª rodada da competição. Vice-líder, com 25 pontos, a equipe comandada por Cristian Chivu busca mais uma vitória para seguir na disputa pela liderança. Já o Como ocupa a quarta colocação, com 23 pontos, e tenta manter a boa campanha para se aproximar dos primeiros colocados. A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+.

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Ficha do jogo INT COM Campeonato Serie A TIM 2026/2027 Data e Hora 08/11/2026, 14:00 Local Stadio Giuseppe Meazza - Milano Árbitro Onde assistir Não definido

Como chegam as equipes

A Inter de Milão faz uma campanha consistente neste início de Campeonato Italiano. Com 25 pontos, a equipe ocupa a vice-liderança, com oito vitórias, um empate e apenas uma derrota em dez partidas. O time de Cristian Chivu também se destaca pelo desempenho ofensivo: são 26 gols marcados, um dos melhores ataques da competição.

O Como, por sua vez, é uma das surpresas da temporada. Sob o comando de Cesc Fàbregas, a equipe aparece na quarta posição, com 23 pontos, e também apresenta números positivos. São sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota em dez rodadas. O objetivo dos visitantes é conquistar um resultado positivo em Milão para seguir na briga por uma vaga nas competições europeias.

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Ficha técnica

INTER DE MILÃO X COMO

🏆 Competição: 11ª rodada do Campeonato Italiano 2026/27

📆 Data e horário: domingo, 8 de novembro de 2026, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Giuseppe Meazza (San Siro), em Milão, na Itália

📺 Transmissão: Disney+

Prováveis escalações

Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu): Josep Martínez; Yann Bisseck, Manuel Akanji e Alessandro Bastoni; Nicolò Barella, Hakan Çalhanoğlu, Piotr Zielinski e Federico Dimarco; Assane Diouf e Francesco Pio Esposito; Marcus Thuram.

Como (Técnico: Cesc Fàbregas): Jean Butez; Jhon Lucumí Ramón, Marc Kempf, Kaiki e Yan Couto; Lucas Da Cunha, Martin Baturina, Samuele Ricci e Nico Paz; Máximo Perrone e Anastasios Douvikas.

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Onde assistir ao vivo a partida entre Internazionale e Como pelo Serie A TIM 2026/2027 (Arte / Lance!)

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