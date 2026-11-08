Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (08/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 04:30
O domingo (8) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelos principais campeonatos europeus e pelo futebol brasileiro. Os destaques ficam para Vasco x Palmeiras, Napoli x Lazio, Atlético de Madrid x Barcelona e Manchester United x Aston Villa.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 8 de novembro de 2026):
Copa do Brasil
- 17h – Vasco x Palmeiras
Serie A TIM
- 8h30 – Napoli x Lazio
- 11h – Genoa x Milan
- 11h – Monza Brianza x Atalanta
- 14h – Internazionale x Como
- 16h45 – Fiorentina x Juventus
La Liga
- 10h – Elche x Betis – Disney + e Prime Video
- 12h15 – Real Sociedad x Rayo Vallecano – Disney + e Prime Video
- 14h30 – Villarreal x Getafe – Disney + e Prime Video
- 14h30 – Celta de Vigo x Levante – Disney + e Prime Video
- 17h – Atlético de Madrid x Barcelona – Disney + e Prime Video
Premier League
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Bundesliga
- 11h30 – Colônia x Bayer Leverkusen
- 13h30 – Freiburg x Union Berlin
- 15h30 – Hoffenheim x Schalke 04
Ligue 1
- 11h – Rennes x Lille
- 13h15 – Le Havre x Lorient
- 13h15 – Brestois x Lyon
- 13h15 – Le Mans x Monaco
- 13h15 – Angers x Nice
- 16h45 – Lens x Olympique de Marseille
Série B
- 16h – Athletic Club MG x Atlético-GO
- 19h15 – Ceará x América-MG
- 19h15 – Goiás x Ponte Preta
FA Cup
- 9h – Stafford Rangers x Grimsby Town
- 11h15 – Cray Wanderers x Stockport County
- 12h – Wimborne Town x Crawley Town
- 14h15 – Oldham Athletic x Sheffield Wednesday
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