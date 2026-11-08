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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (08/11/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 04:30
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(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Vasco e Palmeiras se enfrentam pela semifinal da Copa do Brasil (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O domingo (8) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelos principais campeonatos europeus e pelo futebol brasileiro. Os destaques ficam para Vasco x Palmeiras, Napoli x Lazio, Atlético de Madrid x Barcelona e Manchester United x Aston Villa.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 8 de novembro de 2026):

Copa do Brasil

  • 17h – Vasco x Palmeiras

Serie A TIM

  1. 8h30 – Napoli x Lazio
  2. 11h – Genoa x Milan
  3. 11h – Monza Brianza x Atalanta
  4. 14h – Internazionale x Como
  5. 16h45 – Fiorentina x Juventus

La Liga

  1. 10h – Elche x Betis – Disney + e Prime Video
  2. 12h15 – Real Sociedad x Rayo Vallecano – Disney + e Prime Video
  3. 14h30 – Villarreal x Getafe – Disney + e Prime Video
  4. 14h30 – Celta de Vigo x Levante – Disney + e Prime Video
  5. 17h – Atlético de Madrid x Barcelona – Disney + e Prime Video

Premier League

  1. 11h – Sunderland x Chelsea – Disney +
  2. 11h – Ipswich Town x Bournemouth – Disney +
  3. 11h – Crystal Palace x Liverpool – Disney +
  4. 11h – Brighton & Hove Albion x Brentford – Disney +
  5. 13h30 – Manchester United x Aston Villa – Disney +

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Bundesliga

  1. 11h30 – Colônia x Bayer Leverkusen
  2. 13h30 – Freiburg x Union Berlin
  3. 15h30 – Hoffenheim x Schalke 04

Ligue 1

  • 11h – Rennes x Lille
  • 13h15 – Le Havre x Lorient
  • 13h15 – Brestois x Lyon
  • 13h15 – Le Mans x Monaco
  • 13h15 – Angers x Nice
  • 16h45 – Lens x Olympique de Marseille

Série B

  • 16h – Athletic Club MG x Atlético-GO
  • 19h15 – Ceará x América-MG
  • 19h15 – Goiás x Ponte Preta

FA Cup

  • 9h – Stafford Rangers x Grimsby Town
  • 11h15 – Cray Wanderers x Stockport County
  • 12h – Wimborne Town x Crawley Town
  • 14h15 – Oldham Athletic x Sheffield Wednesday
Atlético e Barcelona
Atlético e Barcelona se enfrentam neste domingo (Foto: Thomas COEX / AFP)

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