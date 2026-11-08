Pineto x Vis Pesaro: onde assistir, horário e escalações
Pineto x Vis Pesaro: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Pineto e Vis Pesaro se enfrentam nesta segunda-feira (9), às 16h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Mimmo Pavone, pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Pineto foi derrotado pelo Ravenna por 2 a 1, pela Serie C1 2026/2027. Já o Vis Pesaro empatou com o Gubbio por 0 a 0, também pela Serie C1 2026/2027.
Na tabela de classificação, o Pineto ocupa a 9ª colocação, com 16 pontos. O Vis Pesaro, por sua vez, está em 15º lugar, com 9 pontos.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 9 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Mimmo Pavone, Pineto
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 9 de novembro de 2026, às 16h30
Local: Stadio Comunale Mimmo Pavone, Pineto
Rodada: 13
Fase: Girone B
Escalações prováveis
Pineto
Técnico: A. Bruno
A. Tonti; S. Ienco, G. Di Renzo, D. Frare e D. Ferrante; G. Germinario, L. Lombardi e A. Pellegrino; M. Scheffer Bracco, G. Vigliotti e R. Forte.
Vis Pesaro
Técnico: A. Gennari
A. Gomis; S. Ebano, G. Bailo, M. Rigione e G. Barranco; N. Berengo, R. Giovannini e M. Di Paola; Amadou Konate, N. Lari e F. Nicastro.
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