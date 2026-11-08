Manchester United x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações
Manchester United x Aston Villa: pela 10ª rodada da Premier League 2026/2027.
A bola volta a rolar na Premier League 2026/27. O Manchester United recebe o Aston Villa neste domingo (8), às 13h30 (de Brasília), em Old Trafford, em Manchester, pela 10ª rodada do Campeonato Inglês. Os Red Devils chegam pressionados após a derrota para o Chelsea e ocupam a 17ª posição, com sete pontos, uma acima da zona de rebaixamento. Já o Aston Villa soma 12 pontos e busca se aproximar da disputa por vagas nas competições continentais. A partida terá transmissão ao vivo pelo plano premium do Disney+.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Manchester United tenta se recuperar após perder por 2 a 0 para o Chelsea na rodada passada da Premier League. Com sete pontos, a equipe ocupa a 17ª colocação e está próxima da zona de rebaixamento. O técnico Michael Carrick demonstrou preocupação com a irregularidade do time, que alternou atuações ruins no Campeonato Inglês e bons resultados na Champions League, como a vitória por 3 a 2 sobre a Roma.
Para o confronto em Old Trafford, o United não poderá contar com o zagueiro Lisandro Martínez, suspenso após ser expulso no clássico contra o Chelsea. Harry Maguire e Matthijs de Ligt devem formar a dupla de zaga.
O Aston Villa, por sua vez, chega com 12 pontos e tenta conquistar um resultado positivo fora de casa para seguir na briga por uma vaga nas próximas competições continentais. O técnico Unai Emery terá o desfalque do lateral-direito Matty Cash, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Bogarde deve assumir a posição.
Ficha técnica
MANCHESTER UNITED X ASTON VILLA
🏆 Competição: 10ª rodada da Premier League 2026/27
📆 Data e horário: domingo, 8 de novembro de 2026, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra
📺 Transmissão: Disney+ (plano premium)
Prováveis escalações
Manchester United (Técnico: Michael Carrick): Lammens; Yoro, Maguire, De Ligt e Dalot; Tielemans, Andrey Santos e Bruno Fernandes; Mbeumo, Zirkzee e Matheus Cunha.
Aston Villa (Técnico: Unai Emery): Suzuki; Bogarde, Lindelöf, Pau Torres e Maatsen; Kamara, Goretza, McGinn, Manzambi e Alysson; Nicolas Jackson.
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