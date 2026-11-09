Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (09/11/2026)

Na segunda-feira (9) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelos campeonatos Serie C1 e FA Cup. Os destaques ficam para Altamura x Cavese 1919, Foggia x Barletta, Pineto x Vis Pesaro e Plymouth Parkway x Berkhamsted.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 9 de novembro de 2026):

Serie C1

16h30 – Altamura x Cavese 1919

16h30 – Foggia x Barletta

16h30 – Pineto x Vis Pesaro

16h45 – Picerno x Bari

FA Cup

16h30 – Plymouth Parkway x Berkhamsted

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