Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (09/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 09:30
Na segunda-feira (9) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelos campeonatos Serie C1 e FA Cup. Os destaques ficam para Altamura x Cavese 1919, Foggia x Barletta, Pineto x Vis Pesaro e Plymouth Parkway x Berkhamsted.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 9 de novembro de 2026):
Serie C1
16h30 – Altamura x Cavese 1919
16h30 – Foggia x Barletta
16h30 – Pineto x Vis Pesaro
16h45 – Picerno x Bari
FA Cup
16h30 – Plymouth Parkway x Berkhamsted
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