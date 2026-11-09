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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (09/11/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 09:30
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Jogadores do Plymouth Parkway em comemoração, abraçados, com uniforme amarelo e detalhes azuis.
Jogadores do Plymouth Parkway em comemoração, abraçados, com uniforme amarelo e detalhes azuis. (Foto: Divulgação)

Na segunda-feira (9) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelos campeonatos Serie C1 e FA Cup. Os destaques ficam para Altamura x Cavese 1919, Foggia x Barletta, Pineto x Vis Pesaro e Plymouth Parkway x Berkhamsted.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda-feira, 9 de novembro de 2026):

Serie C1

16h30 – Altamura x Cavese 1919

16h30 – Foggia x Barletta

16h30 – Pineto x Vis Pesaro

16h45 – Picerno x Bari

FA Cup

16h30 – Plymouth Parkway x Berkhamsted

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(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

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Plymouth Parkway x Berkhamsted: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Picerno x Bari

Picerno x Bari: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Pineto x Vis Pesaro

Pineto x Vis Pesaro: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Foggia x Barletta

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