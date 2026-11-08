Foggia x Barletta: onde assistir, horário e escalações
Foggia x Barletta: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Foggia e Barletta se enfrentam nesta segunda-feira (9), às 16h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Pino Zaccheria, em Foggia, pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Foggia empatou com o Casarano por 2 a 2, fora de casa, pela Serie C1. Já o Barletta empatou com o Monopoli por 0 a 0, em casa, também pela Serie C1.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 9 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Pino Zaccheria, Foggia
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 9 de novembro de 2026, às 16h30
Local: Stadio Comunale Pino Zaccheria, Foggia
Rodada: 13
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Foggia
Técnico: G. Auteri
G. Saro; M. Seck, C. Parisy, T. Azarovs e G. Todisco; H. Haoudi, F. Zuccon e A. Smeraldi; I. Touré, E. Oviszach e M. Ravasio.
Barletta
Técnico: M. Paci
A. Figliola; F. Tito, N. Bizzotto, A. Vona e G. Coccia; S. Piarulli, D. Franco e R. Malfitano; F. Laringe, Mateus Castro e E. Ongaro.
Tudo sobre
Onde Assistir
Bragantino x Internacional: onde assistir à semifinal da Copa do Brasil FemininaHá 10 horas
Onde Assistir
Atlético de Madrid x Barcelona: onde assistir, horário e escalaçõesHá 15 horas
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de São Paulo neste sábado (7)Há 18 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (07/11/2026)Há 20 horas
Onde Assistir
Goiás x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Onde Assistir
Ceará x América-MG: onde assistir, horário e escalaçõesHá 23 horas
Mais LANCE!