Plymouth Parkway x Berkhamsted: onde assistir, horário e escalações
Plymouth Parkway x Berkhamsted: pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027.
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 04:15
Plymouth Parkway e Berkhamsted se enfrentam nesta segunda-feira (9), às 16h30 (horário de Brasília), no Manadon Sports Hub, em Plymouth, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Ambas as equipes buscam avançar na tradicional competição inglesa, que reúne clubes de diversas divisões. O Plymouth Parkway, mandante do jogo, tenta aproveitar o fator casa para superar o Berkhamsted, visitante que também almeja surpreender nesta fase inicial da FA Cup.
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Onde assistir
- Competição: FA Cup (Fase 1)
- 📅 Data: 9 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Manadon Sports Hub, Plymouth, Devon
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 9 de Novembro de 2026, às 16h30
Local: Manadon Sports Hub, Plymouth, Devon
Fase: Fase 1
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