Plymouth Parkway x Berkhamsted: onde assistir, horário e escalações

Plymouth Parkway e Berkhamsted se enfrentam nesta segunda-feira (9), às 16h30 (horário de Brasília), no Manadon Sports Hub, em Plymouth, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ambas as equipes buscam avançar na tradicional competição inglesa, que reúne clubes de diversas divisões. O Plymouth Parkway, mandante do jogo, tenta aproveitar o fator casa para superar o Berkhamsted, visitante que também almeja surpreender nesta fase inicial da FA Cup.

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Onde assistir

Competição: FA Cup (Fase 1)

📅 Data: 9 de Novembro de 2026

⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Manadon Sports Hub, Plymouth, Devon

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 9 de Novembro de 2026, às 16h30

Local: Manadon Sports Hub, Plymouth, Devon

Fase: Fase 1