Häcken x Chelsea: onde assistir, horário e escalações
Häcken x Chelsea: pela 4ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Häcken e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (10), às 14h45 (horário de Brasília), no Nordic Wellness Arena, em Göteborg, pela 4ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Häcken empatou com o Paris FC por 1 a 1, fora de casa, pela Copa da UEFA Feminina. Já o Chelsea venceu a Roma por 2 a 0, em casa, pela mesma competição. Pelo torneio principal, a equipe inglesa vem de vitória e busca manter a boa fase.
Na tabela da Copa da UEFA Feminina, Häcken e Chelsea disputam a classificação na Primeira Fase, buscando avançar para as próximas etapas do torneio.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 10 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 14h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Nordic Wellness Arena, Göteborg
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 10 de novembro de 2026, às 14h45
Local: Nordic Wellness Arena, Göteborg
Rodada: 4
Fase: Primeira Fase
Escalações prováveis
Häcken
Técnico: E. Sadiku
J. Falk; A. Selerud, A. Luik, S. Sandbech e J. Rybrink; T. Tindell, L. Matriano e P. Sanvig; A. Anvegård, J. Omewa e T. Pálmadóttir.
Chelsea
Técnico: S. Bompastor
H. Hampton; V. Buurman, K. Buchanan, L. Bronze e S. Baltimore; L. Potter, E. Cuthbert e W. Kaptein; L. James, A. Beever-Jones e A. Thompson.
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