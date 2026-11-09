Real Madrid x Paris FC: onde assistir, horário e escalações
Real Madrid x Paris FC: pela 4ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Real Madrid e Paris FC se enfrentam nesta terça-feira (10), às 14h45 (horário de Brasília), no Estadio Alfredo Di Stéfano, em Madrid, pela 4ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Real Madrid empatou com o Bayern München por 2 a 2, pela Copa da UEFA Feminina. Já o Paris FC empatou com o Häcken por 1 a 1, também pela Copa da UEFA Feminina.
Na tabela de classificação da Champions League Feminina, Real Madrid e Paris FC disputam a Primeira Fase, buscando avançar na competição.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 10 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 14h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Estadio Alfredo Di Stéfano, Madrid
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 10 de novembro de 2026, às 14h45
Local: Estadio Alfredo Di Stéfano, Madrid
Rodada: 4
Fase: Primeira Fase
Escalações prováveis
Real Madrid
Técnico: Pau Quesada
M. Frohms; M. Lakrar, María Méndez, Silvia Cristóbal e A. Caruso; E. Senß, F. Angeldahl e Eva Navarro; L. Beerensteyn, L. Caicedo e Athenea del Castillo.
Paris FC
Técnico: S. Soubeyrand
K. Seweryn; T. Greboval, C. Ould Hocine, M. N'Dongala e K. Roche-Dufour; M. Mendy, K. Korošec e A. Le Moguédec; A. Reynders, É. Viens e M. Toloba.
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