Picerno x Bari: onde assistir, horário e escalações
Picerno x Bari: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Picerno e Bari se enfrentam nesta segunda-feira (9), às 16h45 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Donato Curcio, em Picerno, pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Picerno venceu o Cavese 1919 por 2 a 1 fora de casa, pela Serie C1. Já o Bari empatou com o Scafatese por 1 a 1 em casa, também pela Serie C1.
Na tabela de classificação, o Picerno ocupa a 13ª colocação, enquanto o Bari está em 7º lugar na Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 9 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h45 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Donato Curcio, Picerno
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 9 de novembro de 2026, às 16h45
Local: Stadio Comunale Donato Curcio, Picerno
Rodada: 13
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Picerno
Técnico: G. Di Deo
R. Marcone; F. Rillo, A. Bassoli, G. Bellodi e A. Gemignani; D. Franco, S. Maselli e S. Pugliese; S. Bianchi, M. Kanoute e Leo Abreu.
Bari
Técnico: M. Rastelli
M. Cerofolini; A. Celli, M. Elia, V. Mantovani e V. Mogoș; L. Mendicino, V. Prisco e G. Maggiore; M. Della Morte, K. Butić e G. Gomez.
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