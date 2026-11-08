Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Fiorentina x Juventus: onde assistir, horário e escalações

Fiorentina x Juventus: pela 11ª rodada da Serie A TIM 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 05:25
Favorite o Lance! no Google
Serie A TIM 2026/2027 - Fiorentina x Juventus
Onde assistir ao vivo a partida entre Fiorentina e Juventus pelo Serie A TIM 2026/2027 (Arte / Lance!)

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2026/27. A Fiorentina recebe a Juventus neste domingo (8), às 12h45 (de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença, pela 11ª rodada da competição. Os donos da casa ocupam a 15ª posição, com oito pontos, e tentam se afastar da parte inferior da tabela. Já a Velha Senhora aparece em sétimo lugar, com 17 pontos, e busca uma vitória para se aproximar dos primeiros colocados. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SportyNet.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Ficha do jogo

FIO
JUV
Campeonato
Serie A TIM 2026/2027
Data e Hora
08/11/2026, 16:45
Local
Stadio Artemio Franchi - Firenze
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Como chegam as equipes

A Fiorentina chega após vencer o Sassuolo por 4 a 2 e encerrar uma sequência de três derrotas consecutivas no Campeonato Italiano. Com oito pontos, a equipe comandada por Paolo Vanoli ocupa a 15ª colocação e busca aproveitar o mando de campo para conquistar mais um resultado positivo.

Apesar da vitória na rodada passada, a campanha da Viola ainda preocupa. Em dez partidas, foram apenas duas vitórias, dois empates e seis derrotas. A defesa também é um ponto de atenção: o time sofreu 23 gols até aqui.

continua após a publicidade

A Juventus, por sua vez, ocupa a sétima posição, com 17 pontos. A equipe de Luciano Spalletti chega embalada pela vitória por 2 a 1 sobre o AZ Alkmaar, pela Liga Europa, e tenta repetir o bom resultado no Campeonato Italiano. Na competição nacional, são cinco vitórias, dois empates e três derrotas.

Ficha técnica

FIORENTINA X JUVENTUS

🏆 Competição: 11ª rodada do Campeonato Italiano 2026/27

📆 Data e horário: domingo, 8 de novembro de 2026, às 12h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença, na Itália

📺 Transmissão: SportyNet

Prováveis escalações

Fiorentina (Técnico: Paolo Vanoli): David de Gea; Álex Jiménez, Radu Drăgușin, Viery e João Mário; Cher Ndour, Christ Oulaï e Nicolò Fagioli; Franco Mastantuono, Mateo Pellegrino e Alieu Njie.

continua após a publicidade

Juventus (Técnico: Luciano Spalletti): Guglielmo Vicario; Pierre Kalulu, Bremer, Jhon Lucumí e Juan Cabal; Weston McKennie, Teun Koopmeiners, Douglas Luiz e Kerim Alajbegovic; Nick Woltemade e Randal Kolo Muani.

Serie A TIM 2026/2027 - Fiorentina x Juventus
Onde assistir ao vivo a partida entre Fiorentina e Juventus pelo Serie A TIM 2026/2027 (Arte / Lance!)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Premier League 2026/2027 - Manchester United x Aston Villa

Onde Assistir

Manchester United x Aston Villa: onde assistir, horário e escalações

Há 6 minutos
Premier League 2026/2027 - Crystal Palace x Liverpool

Onde Assistir

Crystal Palace x Liverpool: onde assistir, horário e escalações

Há 16 minutos
Premier League 2026/2027 - Sunderland x Chelsea

Onde Assistir

Sunderland x Chelsea: onde assistir, horário e escalações

Há 26 minutos
Serie A TIM 2026/2027 - Genoa x Milan

Onde Assistir

Genoa x Milan: onde assistir, horário e escalações

Há 26 minutos
(Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (08/11/2026)

Há 56 minutos
FA Cup 2026/2027 - Plymouth Parkway x Berkhamsted

Onde Assistir

Plymouth Parkway x Berkhamsted: onde assistir, horário e escalações

Há 1 hora
Mais LANCE!
Serie C1 2026/2027 - Picerno x Bari

Picerno x Bari: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Pineto x Vis Pesaro

Pineto x Vis Pesaro: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Foggia x Barletta

Foggia x Barletta: onde assistir, horário e escalações

Serie C1 2026/2027 - Altamura x Cavese 1919

Altamura x Cavese 1919: onde assistir, horário e escalações

Colagem com jogadoras do Red Bull Bragantino e do Internacional, logos dos times ao centro.

Bragantino x Internacional: onde assistir à semifinal da Copa do Brasil Feminina

La Liga 2026/2027 - Atlético de Madrid x Barcelona

Atlético de Madrid x Barcelona: onde assistir, horário e escalações

Antonelli no cockpit da Mercedes, durante treino livre FP2 do GP de São Paulo de F1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de São Paulo neste sábado (7)

Jogadores do Grêmio se abraçam na vitória sobre o Atlético-MG na Copa do Brasil

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (07/11/2026)

Brasileirão Série B 2026 - Goiás x Ponte Preta

Goiás x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - Ceará x América-MG

Ceará x América-MG: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - Athletic Club MG x Atlético-GO

Athletic Club MG x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Oldham Athletic x Sheffield Wednesday

Oldham Athletic x Sheffield Wednesday: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Wimborne Town x Crawley Town

Wimborne Town x Crawley Town: onde assistir, horário e escalações