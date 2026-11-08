Fiorentina x Juventus: onde assistir, horário e escalações

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2026/27. A Fiorentina recebe a Juventus neste domingo (8), às 12h45 (de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença, pela 11ª rodada da competição. Os donos da casa ocupam a 15ª posição, com oito pontos, e tentam se afastar da parte inferior da tabela. Já a Velha Senhora aparece em sétimo lugar, com 17 pontos, e busca uma vitória para se aproximar dos primeiros colocados. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SportyNet.

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Ficha do jogo FIO JUV Campeonato Serie A TIM 2026/2027 Data e Hora 08/11/2026, 16:45 Local Stadio Artemio Franchi - Firenze Árbitro Onde assistir Não definido

Como chegam as equipes

A Fiorentina chega após vencer o Sassuolo por 4 a 2 e encerrar uma sequência de três derrotas consecutivas no Campeonato Italiano. Com oito pontos, a equipe comandada por Paolo Vanoli ocupa a 15ª colocação e busca aproveitar o mando de campo para conquistar mais um resultado positivo.

Apesar da vitória na rodada passada, a campanha da Viola ainda preocupa. Em dez partidas, foram apenas duas vitórias, dois empates e seis derrotas. A defesa também é um ponto de atenção: o time sofreu 23 gols até aqui.

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A Juventus, por sua vez, ocupa a sétima posição, com 17 pontos. A equipe de Luciano Spalletti chega embalada pela vitória por 2 a 1 sobre o AZ Alkmaar, pela Liga Europa, e tenta repetir o bom resultado no Campeonato Italiano. Na competição nacional, são cinco vitórias, dois empates e três derrotas.

Ficha técnica

FIORENTINA X JUVENTUS

🏆 Competição: 11ª rodada do Campeonato Italiano 2026/27

📆 Data e horário: domingo, 8 de novembro de 2026, às 12h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença, na Itália

📺 Transmissão: SportyNet

Prováveis escalações

Fiorentina (Técnico: Paolo Vanoli): David de Gea; Álex Jiménez, Radu Drăgușin, Viery e João Mário; Cher Ndour, Christ Oulaï e Nicolò Fagioli; Franco Mastantuono, Mateo Pellegrino e Alieu Njie.

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Juventus (Técnico: Luciano Spalletti): Guglielmo Vicario; Pierre Kalulu, Bremer, Jhon Lucumí e Juan Cabal; Weston McKennie, Teun Koopmeiners, Douglas Luiz e Kerim Alajbegovic; Nick Woltemade e Randal Kolo Muani.

Onde assistir ao vivo a partida entre Fiorentina e Juventus pelo Serie A TIM 2026/2027 (Arte / Lance!)

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