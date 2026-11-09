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Paris Saint-Germain x Bayern München: onde assistir, horário e escalações

Paris Saint-Germain x Bayern München: pela 4ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
09/11/2026 04:01
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Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Paris Saint-Germain x Bayern München
Onde assistir ao vivo a partida entre Paris Saint-Germain e Bayern München pelo Copa da UEFA Feminina 2026/2027 (Arte / Lance!)

Paris Saint-Germain e Bayern München se enfrentam nesta terça-feira (10), às 17h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, pela 4ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Paris Saint-Germain empatou com o Manchester City por 1 a 1, fora de casa, pela Copa da UEFA Feminina. Já o Bayern München empatou em casa com o Real Madrid por 2 a 2, também pela Copa da UEFA Feminina. Pelo torneio principal, ambas as equipes buscam avançar na competição após resultados equilibrados.

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Na tabela da Copa da UEFA Feminina, Paris Saint-Germain e Bayern München disputam a 4ª rodada da Primeira Fase, buscando consolidar suas posições para avançar na competição.

Onde assistir

  • Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
  • 📅 Data: 10 de Novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
  • 📍 Local: Parc des Princes, Paris
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 10 de Novembro de 2026, às 17h
Local: Parc des Princes, Paris
Rodada: 4
Fase: Primeira Fase

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Escalações prováveis

Paris Saint-Germain
Técnico: Paulo César
O. Szperkowska; Olga Carmona, G. Mbock, T. Samoura e Isabela; E. Østerås, J. Echegini e J. Groenen; S. Karchaoui, N. Feller e L. Morissaint.

Bayern München
Técnico: José Barcala
E. Mahmutovic; V. Gilles, G. Viggósdóttir, S. Ballisager e B. Amani; M. Tanikawa, L. Dallmann e F. Kett; K. Bühl, P. Harder e Edna Imade.

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Parc des Princes
Divulgação
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