Paris Saint-Germain x Bayern München: onde assistir, horário e escalações
Paris Saint-Germain x Bayern München: pela 4ª rodada da Primeira Fase da Copa da UEFA Feminina.
Paris Saint-Germain e Bayern München se enfrentam nesta terça-feira (10), às 17h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, pela 4ª rodada da Primeira Fase da Champions League Feminina. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Paris Saint-Germain empatou com o Manchester City por 1 a 1, fora de casa, pela Copa da UEFA Feminina. Já o Bayern München empatou em casa com o Real Madrid por 2 a 2, também pela Copa da UEFA Feminina. Pelo torneio principal, ambas as equipes buscam avançar na competição após resultados equilibrados.
Na tabela da Copa da UEFA Feminina, Paris Saint-Germain e Bayern München disputam a 4ª rodada da Primeira Fase, buscando consolidar suas posições para avançar na competição.
Onde assistir
- Competição: Copa da UEFA Feminina (Primeira Fase)
- 📅 Data: 10 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Parc des Princes, Paris
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Champions League Feminina
Data e horário: 10 de Novembro de 2026, às 17h
Local: Parc des Princes, Paris
Rodada: 4
Fase: Primeira Fase
Escalações prováveis
Paris Saint-Germain
Técnico: Paulo César
O. Szperkowska; Olga Carmona, G. Mbock, T. Samoura e Isabela; E. Østerås, J. Echegini e J. Groenen; S. Karchaoui, N. Feller e L. Morissaint.
Bayern München
Técnico: José Barcala
E. Mahmutovic; V. Gilles, G. Viggósdóttir, S. Ballisager e B. Amani; M. Tanikawa, L. Dallmann e F. Kett; K. Bühl, P. Harder e Edna Imade.
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