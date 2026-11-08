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Crystal Palace x Liverpool: onde assistir, horário e escalações

Crystal Palace x Liverpool: pela 10ª rodada da Premier League 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
08/11/2026 05:10
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Premier League 2026/2027 - Crystal Palace x Liverpool
Onde assistir ao vivo a partida entre Crystal Palace e Liverpool pelo Premier League 2026/2027 (Arte / Lance!)

O Liverpool visita o Crystal Palace neste domingo (8), às 11h (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres, pela 10ª rodada da Premier League 2026/27. Na quinta posição, com 15 pontos, os Reds buscam a vitória para se aproximar dos primeiros colocados e se recuperar da derrota para o Fenerbahçe, pela Champions League. Já o Crystal Palace soma sete pontos e tenta deixar a zona de rebaixamento. A partida terá transmissão ao vivo pelo plano premium do Disney+.

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Ficha do jogo

CRY
LIV
Campeonato
Premier League 2026/2027
Data e Hora
08/11/2026, 11:00
Local
Selhurst Park - London
Árbitro
Onde assistir

Como chegam as equipes

O Crystal Palace vive um momento delicado na Premier League. Com apenas sete pontos, a equipe ocupa a zona de rebaixamento e precisa aproveitar o mando de campo para voltar a vencer na competição. O técnico Pierre Sage pediu aos jogadores que aproveitem o apoio da torcida no Selhurst Park para buscar um resultado positivo.

O Liverpool, por sua vez, aparece na quinta posição, com 15 pontos. A equipe comandada por Andoni Iraola tenta se recuperar da derrota por 3 a 2 para o Fenerbahçe, na Turquia, pela Champions League. Para o confronto, os Reds não terão o meia Ryan Gravenberch, que sofreu uma lesão no calcanhar direito. Nyoni deve ocupar a vaga no meio-campo.

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Ficha técnica

CRYSTAL PALACE X LIVERPOOL

🏆 Competição: 10ª rodada da Premier League 2026/27

📆 Data e horário: domingo, 8 de novembro de 2026, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Selhurst Park, em Londres, na Inglaterra

📺 Transmissão: Disney+ (plano premium)

Prováveis escalações

Crystal Palace (Técnico: Pierre Sage): Henderson; Richards, Disasi e Canvot; Mingueza, Wharton, Kamada e Mitchell; Pino, McNeil e Larsen.

Liverpool (Técnico: Andoni Iraola): Alisson; Ronald Araújo, Jacquet, Van Dijk e Kerkez; Nyoni, Mac Allister, Barcola, Wirtz e Gakpo; Isak.

Premier League 2026/2027 - Crystal Palace x Liverpool
Onde assistir ao vivo a partida entre Crystal Palace e Liverpool pelo Premier League 2026/2027 (Arte / Lance!)

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