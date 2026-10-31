Novorizontino x Operário-PR: onde assistir, horário e escalações
Novorizontino x Operário-PR: pela 36ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Novorizontino e Operário-PR se enfrentam neste domingo (1º), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Novorizontino venceu o Atlético-GO por 1 a 0 fora de casa, pela Série B. Já o Operário-PR venceu o Athletic Club MG por 1 a 0 em casa, também pela Série B. Pelo Brasileirão Série B 2026, ambas as equipes buscam manter a boa forma na temporada regular.
Na tabela de classificação, o Novorizontino ocupa a 12ª colocação, com 44 pontos. O Operário-PR, por sua vez, está em 15º lugar, com 39 pontos.
Onde assistir
- Competição: Série B (Temporada regular)
- 📅 Data: 1 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte, São Paulo
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 1 de Novembro de 2026, às 18h30
Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte, São Paulo
Rodada: 36
Fase: Temporada regular
Escalações prováveis
Novorizontino
Técnico: Enderson Moreira
Jordi; Patrick, Eduardo Brock, Carlinhos e Madson; Luís Oyama, Matheus Bianqui e Rômulo; Nicolas Careca, Ronald Barcellos e Carlão.
Operário-PR
Técnico: Alberto Valentim
Vágner; Gabriel Feliciano, Joseph, J. Cuenú e Maguinho; Moraes, Índio e Vinícius Diniz; Brenno, Dudu Mosconi e Caio Dantas.
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