Vado x Grosseto: onde assistir, horário e escalações
Vado x Grosseto: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Vado e Grosseto se enfrentam neste sábado (31), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Giuseppe Sivori, em Sestri Levante, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Vado venceu o Ostiamare por 2 a 1 fora de casa, pela Serie C1, em 23 de outubro. Já o Grosseto venceu a Reggiana por 2 a 0 em casa, pela Serie C1, em 25 de outubro.
Na tabela de classificação, o Vado ocupa a 7ª colocação, com 18 pontos. O Grosseto, por sua vez, está em 4º lugar, com 21 pontos.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 31 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Giuseppe Sivori, Sestri Levante
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 31 de outubro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Giuseppe Sivori, Sestri Levante
Rodada: 12
Fase: Girone B
Escalações prováveis
Vado
Técnico: G. Riolfo
A. Bellocci; F. Gulinelli, M. Viti, F. Saiani e M. Lazzarini; D. Hergheligiu, A. Di Munno e A. Ghezzi; M. De Rinaldis, M. Ferro e I. Cernigoi.
Grosseto
Técnico: P. Indiani
A. Marcu; M. Mannelli, D. Brenna, F. Ampollini e E. Pitti; L. Andreoli, M. Damiani e M. Gaddini; F. Fabri, P. Fiorini e L. Gori.
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