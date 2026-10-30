Giana Erminio x Alcione Milano: onde assistir, horário e escalações
Giana Erminio x Alcione Milano: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Giana Erminio e Alcione Milano se enfrentam neste sábado (31), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Città di Gorgonzola, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Giana Erminio venceu o Desenzano por 2 a 1, fora de casa, pela Serie C1. Já o Alcione Milano foi derrotado pelo AC Carpi por 2 a 1, em casa, também pela Serie C1. Pelo torneio principal, a equipe do Giana Erminio vem de vitória, enquanto o Alcione Milano sofreu derrota.
Na tabela de classificação, o Giana Erminio ocupa a 12ª colocação, enquanto o Alcione Milano está em 7º lugar, ambos na Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 31 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Città di Gorgonzola, Gorgonzola
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 31 de Outubro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Comunale Città di Gorgonzola, Gorgonzola
Rodada: 12
Fase: Girone A
Escalações prováveis
Giana Erminio
Técnico: M. Tacchinardi
A. Mazza; E. Rovinelli, P. Tornaghi, T. Nucifero e L. Ruffini; M. Zanchetta, D. Pinto e M. Ballabio; F. Renda, S. Comelli e L. Magazzú.
Alcione Milano
Técnico: G. Cusatis
F. Raffaelli; N. Trapani, A. Miculi, F. Pirola e P. Chierichietti; R. Rebaudo, J. Lanzi e E. Lopes; J. Pitou, F. Morselli e A. Rolfini.
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