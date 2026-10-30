Cavese 1919 x Picerno: onde assistir, horário e escalações
Cavese 1919 x Picerno: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Cavese 1919 e Picerno se enfrentam neste sábado (31), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Simonetta Lamberti, em Cava de' Tirreni, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Cavese 1919 foi derrotado pelo Foggia por 1 a 0, pela Serie C1, em 25 de outubro. Já o Picerno vem de vitória sobre a Salernitana por 3 a 0, pela Serie C1, em 26 de outubro.
Na tabela de classificação, o Cavese 1919 ocupa a 7ª colocação, com 16 pontos. O Picerno, por sua vez, está em 9º lugar, com 15 pontos.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 31 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Simonetta Lamberti, Cava de' Tirreni
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 31 de Outubro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Comunale Simonetta Lamberti, Cava de' Tirreni
Rodada: 12
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Cavese 1919
Técnico: C. Masitto
V. Boffelli; F. Nunziata, M. Peretti, T. Mannucci e M. Macchi; T. Awua, G. Esposito e S. Sava; G. Fusco, F. Orlando e E. Minaj.
Picerno
Técnico: G. Di Deo
R. Marcone; F. Rillo, A. Bassoli, G. Bellodi e A. Gemignani; D. Franco, P. Maiorino e S. Pugliese; S. Bianchi, M. Kanoute e Leo Abreu.
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