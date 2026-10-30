Cavese 1919 x Picerno: onde assistir, horário e escalações

Cavese 1919 e Picerno se enfrentam neste sábado (31), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Simonetta Lamberti, em Cava de' Tirreni, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Cavese 1919 foi derrotado pelo Foggia por 1 a 0, pela Serie C1, em 25 de outubro. Já o Picerno vem de vitória sobre a Salernitana por 3 a 0, pela Serie C1, em 26 de outubro.

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Na tabela de classificação, o Cavese 1919 ocupa a 7ª colocação, com 16 pontos. O Picerno, por sua vez, está em 9º lugar, com 15 pontos.

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone C)

📅 Data: 31 de Outubro de 2026

⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Comunale Simonetta Lamberti, Cava de' Tirreni

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 31 de Outubro de 2026, às 13h30

Local: Stadio Comunale Simonetta Lamberti, Cava de' Tirreni

Rodada: 12

Fase: Girone C

Escalações prováveis

Cavese 1919

Técnico: C. Masitto

V. Boffelli; F. Nunziata, M. Peretti, T. Mannucci e M. Macchi; T. Awua, G. Esposito e S. Sava; G. Fusco, F. Orlando e E. Minaj.

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Picerno

Técnico: G. Di Deo

R. Marcone; F. Rillo, A. Bassoli, G. Bellodi e A. Gemignani; D. Franco, P. Maiorino e S. Pugliese; S. Bianchi, M. Kanoute e Leo Abreu.