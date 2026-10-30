Chelsea x Manchester United: onde assistir, horário e escalações
Chelsea x Manchester United: pela 9ª rodada da Premier League 2026/2027.
O Manchester United visita o Chelsea no confronto válido pela 9ª rodada da Premier League, neste sábado (31), às 9h30 (de Brasília). O confronto do Campeonato Inglês terá transmissão da Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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Ficha do jogo
O Chelsea busca se recuperar após sofrer um revés diante do Tottenham por 2 a 0 na rodada anterior. Os Blues ocupam a 7ª colocação da tabela de classificação, somando 13 pontos, e contam com o apoio de sua torcida em Stamford Bridge para voltar a vencer na temporada regular.
Por outro lado, o Manchester United vive momento ainda mais delicado após ser derrotado em casa pelo Bournemouth por 3 a 0. A equipe está no 12º lugar, com 9 pontos conquistados, e entra em campo pressionada para somar pontos e tentar subir na classificação.
Tudo sobre Chelsea x Manchester United (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea 🆚 Manchester United
Premier League - 9ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 31 de outubro de 2026, às 9h30 (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Chelsea (Técnico: Xabi Alonso)
M. Penders; L. Colwill, M. Lacroix, J. Acheampong, J. Hato; J. Henderson, M. Caicedo, Geovany Quenda; V. Barco, M. Rogers, Pedro Neto.
Manchester United (Técnico: M. Carrick)
S. Lammens; A. Heaven, H. Maguire, L. Yoro, Diogo Dalot; C. Baleba, Andrey Santos, M. Mount; Y. Tielemans, A. Diallo, B. Mbeumo.
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