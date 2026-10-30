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Chelsea x Manchester United: onde assistir, horário e escalações

Chelsea x Manchester United: pela 9ª rodada da Premier League 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 10:00
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Premier League 2026/2027 - Chelsea x Manchester United
Onde assistir ao vivo a partida entre Chelsea e Manchester United pelo Premier League 2026/2027 (Arte / Lance!)

O Manchester United visita o Chelsea no confronto válido pela 9ª rodada da Premier League, neste sábado (31), às 9h30 (de Brasília). O confronto do Campeonato Inglês terá transmissão da Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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Ficha do jogo

Chelsea-escudo-onde-assistir
CHE
Manchester United-escudo-onde-assistir
MUN
9ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 31 de outubro de 2026, às 9h30 (de Brasília)
Local
Stamford Bridge, em Londres (ING)
Árbitro
Peter Bankes
Assistentes
Gary Beswick e Blake Antrobus
Var
James Bell
Onde assistir

O Chelsea busca se recuperar após sofrer um revés diante do Tottenham por 2 a 0 na rodada anterior. Os Blues ocupam a 7ª colocação da tabela de classificação, somando 13 pontos, e contam com o apoio de sua torcida em Stamford Bridge para voltar a vencer na temporada regular.

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Por outro lado, o Manchester United vive momento ainda mais delicado após ser derrotado em casa pelo Bournemouth por 3 a 0. A equipe está no 12º lugar, com 9 pontos conquistados, e entra em campo pressionada para somar pontos e tentar subir na classificação.

Tudo sobre Chelsea x Manchester United (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea 🆚 Manchester United
Premier League - 9ª rodada

📆 Data e horário: sábado, 31 de outubro de 2026, às 9h30 (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Chelsea (Técnico: Xabi Alonso)
M. Penders; L. Colwill, M. Lacroix, J. Acheampong, J. Hato; J. Henderson, M. Caicedo, Geovany Quenda; V. Barco, M. Rogers, Pedro Neto.

Manchester United (Técnico: M. Carrick)
S. Lammens; A. Heaven, H. Maguire, L. Yoro, Diogo Dalot; C. Baleba, Andrey Santos, M. Mount; Y. Tielemans, A. Diallo, B. Mbeumo.

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