Tottenham x Crystal Palace: onde assistir, horário e escalações
Tottenham x Crystal Palace se enfrentam pela 9ª rodada da Premier League
O Crystal Palace visita o Tottenham no confronto válido pela 9ª rodada da Premier League, neste sábado (31), às 14h30 (de Brasília). O confronto do Campeonato Inglês terá transmissão da Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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Ficha do jogo
O Tottenham busca embalar na competição após vencer o clássico diante do Chelsea por 2 a 0 na rodada anterior. Os Spurs ocupam a 9ª colocação na tabela e contam com o apoio da torcida no Tottenham Hotspur Stadium para somar três pontos e subir na classificação da liga.
Por outro lado, o Crystal Palace tenta se recuperar fora de casa após ser derrotado por 2 a 0 pelo Newcastle. O clube está no 16º lugar na classificação da Premier League e entra em campo focado em somar pontos preciosos para se afastar da parte inferior da tabela.
Tudo sobre Tottenham x Crystal Palace (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Tottenham 🆚 Crystal Palace
Premier League - 9ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 31 de outubro de 2026, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Tottenham Hotspur Stadium, em London (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Tottenham (Técnico: R. De Zerbi)
A. Kinský; A. Robertson, M. van de Ven, J. van Hecke, A. Gray; S. Tonali, Mateus Fernandes, J. Maddison; M. Kudus, M. Tel, Omar Marmoush.
Crystal Palace (Técnico: P. Sage)
W. Benítez; J. Canvot, A. Disasi, C. Richards, T. Mitchell; A. Khalaili, D. Kamada, A. Wharton; Yéremy Pino, D. McNeil, J. Mateta.
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