Le Havre x PSG: onde assistir, horário e escalações

O Le Havre recebe o PSG nesta sexta-feira (30), às 15h (de Brasília), no Stade Océane, em confronto válido pelo Campeonato Francês (Ligue 1). As duas equipes entram em campo vivendo momentos completamente opostos na competição: os donos da casa tentam se reerguer após uma derrota movimentada por 4 a 3 para o Marseille fora de casa, enquanto o time parisiense vem embalado por uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o Lyon. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV e XSports.

O jogo marca o clássico duelo dos extremos da tabela de classificação. O Le Havre amarga a 18ª e última colocação da Ligue 1, somando apenas dois pontos conquistados, e necessita desesperadamente de uma vitória para tentar iniciar sua reação contra o rebaixamento. Do outro lado, o PSG lidera o campeonato com autoridade, ocupando a primeira posição com 17 pontos, e busca somar mais três pontos fora de casa para se isolar ainda mais no topo da tabela.

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João Neves em ação pelo PSG em jogo da Champions League contra o Manchester City (Foto: Franck Fife / AFP)

Como chegam as equipes

As duas equipes voltam a se cruzar após a vitória do PSG por 1 a 0 no último encontro. No histórico geral do confronto, o clube de Paris ostenta ampla superioridade: são 23 vitórias contra apenas quatro do Le Havre em 40 partidas — um domínio que se repete no retrospecto da Liga Francesa (20 triunfos do PSG, dez empates e quatro vitórias do Le Havre em 34 jogos). Atuando no Stade Océane, a vantagem dos visitantes se mantém, com dez vitórias em 21 duelos contra três dos mandantes.

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O Le Havre atravessa um momento extremamente delicado na temporada, acumulando quatro derrotas consecutivas e um incômodo jejum de oito partidas sem vencer na competição, além de não triunfar em casa há quatro jogos. O técnico Didier Digard — que possui retrospecto indigesto contra o treinador rival (quatro derrotas em quatro jogos contra Luis Enrique) e contra o próprio PSG (cinco derrotas em cinco partidas) — terá os desfalques de Felix Mambimbi (ruptura do tendão de Aquiles), Timothée Pembélé (dor adutora) e Elias Jelert (contusão muscular).

O PSG chega para a partida em ritmo avassalador, acumulando oito vitórias consecutivas, 11 jogos seguidos marcando gols e apenas uma derrota nos últimos dez compromissos no geral. Fora de casa, a equipe de Luis Enrique — invicto no confronto pessoal contra o rival (cinco vitórias e um empate em seis jogos) — mantém um desempenho impecável, ostentando quatro vitórias consecutivas e cinco jogos de invencibilidade como visitante. Para o duelo, o comandante terá desfalques de peso no departamento médico: Marquinhos e Ousmane Dembélé (ambos com lesão nos isquiotibiais), Nuno Mendes (contusão muscular) e Khvicha Kvaratskhelia (ruptura do ligamento cruzado).

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Onde assistir a Le Havre x PSG

Competição: Ligue 1 (Temporada regular)

📅 Data: 30 de Outubro de 2026

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

📍 Local: Stade CMA CGM Océane, Le Havre

Onde assistir: CazéTV e XSports

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo LHA PSG 9ª rodada Campeonato Francês Data e Hora 30/10/2026, 15:00 Local Stade CMA CGM Océane, Le Havre Árbitro Onde assistir Não definido

Escalações prováveis

Le Havre

Técnico: D. Digard

G. Gallon; A. Seko, A. Touba, D. Ouziad e J. Mwanga; A. Richardson, S. Ebonog e R. Ndiaye; M. Samatta, R. Fofana e E. Koffi.

Paris Saint Germain

Técnico: Luis Enrique

M. Safonov; W. Pacho, I. Zabarnyi, A. Hakimi e W. Zaïre-Emery; Fabián Ruiz, S. Mayulu e João Neves; M. Akliouche, Ferran Torres e D. Doué.