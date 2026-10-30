Náutico x Avaí: onde assistir, horário e escalações
Náutico x Avaí: pela 36ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Náutico e Avaí se enfrentam neste sábado (31), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife, pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Náutico foi derrotado pelo Juventude por 4 a 0, pela Série B, em 26 de outubro. Já o Avaí foi derrotado pelo Botafogo-SP por 2 a 0, também pela Série B, em 24 de outubro.
Na tabela de classificação, o Náutico ocupa a 16ª colocação, com 38 pontos. O Avaí, por sua vez, está em 15º lugar, com 39 pontos.
Onde assistir
- Competição: Série B (temporada regular)
- 📅 Data: 31 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, Recife, Pernambuco
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 31 de outubro de 2026, às 19h30
Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, Recife, Pernambuco
Rodada: 36
Fase: temporada regular
Escalações prováveis
Náutico
Técnico: Bruno Pivetti
G. Guruceaga; Ryan Carlos, Betão, Igor Fernandes e Reginaldo; Wenderson, Luiz Felipe e B. Borasi; Jean Carlos, Vinícius e Derek.
Avaí
Técnico: Marquinhos Santos
Bruno Ferreira; Douglas Teixeira, Jefferson, Allyson e Wallison; Luiz Henrique, Zé Ricardo e Jean Lucas; Daniel Penha, Rildo e Caio Suassuna.
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