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Náutico x Avaí: onde assistir, horário e escalações

Náutico x Avaí: pela 36ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 04:31
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Brasileirão Série B 2026 - Náutico x Avaí
Onde assistir ao vivo a partida entre Náutico e Avaí pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Náutico e Avaí se enfrentam neste sábado (31), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife, pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Náutico foi derrotado pelo Juventude por 4 a 0, pela Série B, em 26 de outubro. Já o Avaí foi derrotado pelo Botafogo-SP por 2 a 0, também pela Série B, em 24 de outubro.

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Na tabela de classificação, o Náutico ocupa a 16ª colocação, com 38 pontos. O Avaí, por sua vez, está em 15º lugar, com 39 pontos.

Onde assistir

  • Competição: Série B (temporada regular)
  • 📅 Data: 31 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, Recife, Pernambuco
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 31 de outubro de 2026, às 19h30
Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, Recife, Pernambuco
Rodada: 36
Fase: temporada regular

Escalações prováveis

Náutico
Técnico: Bruno Pivetti
G. Guruceaga; Ryan Carlos, Betão, Igor Fernandes e Reginaldo; Wenderson, Luiz Felipe e B. Borasi; Jean Carlos, Vinícius e Derek.

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Avaí
Técnico: Marquinhos Santos
Bruno Ferreira; Douglas Teixeira, Jefferson, Allyson e Wallison; Luiz Henrique, Zé Ricardo e Jean Lucas; Daniel Penha, Rildo e Caio Suassuna.

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