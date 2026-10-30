Náutico x Avaí: onde assistir, horário e escalações

Náutico e Avaí se enfrentam neste sábado (31), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Eládio de Barros Carvalho, em Recife, pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Náutico foi derrotado pelo Juventude por 4 a 0, pela Série B, em 26 de outubro. Já o Avaí foi derrotado pelo Botafogo-SP por 2 a 0, também pela Série B, em 24 de outubro.

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Na tabela de classificação, o Náutico ocupa a 16ª colocação, com 38 pontos. O Avaí, por sua vez, está em 15º lugar, com 39 pontos.

Onde assistir

Competição: Série B (temporada regular)

📅 Data: 31 de outubro de 2026

⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, Recife, Pernambuco

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Série B 2026

Data e horário: 31 de outubro de 2026, às 19h30

Local: Estádio Eládio de Barros Carvalho, Recife, Pernambuco

Rodada: 36

Fase: temporada regular

Escalações prováveis

Náutico

Técnico: Bruno Pivetti

G. Guruceaga; Ryan Carlos, Betão, Igor Fernandes e Reginaldo; Wenderson, Luiz Felipe e B. Borasi; Jean Carlos, Vinícius e Derek.

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Avaí

Técnico: Marquinhos Santos

Bruno Ferreira; Douglas Teixeira, Jefferson, Allyson e Wallison; Luiz Henrique, Zé Ricardo e Jean Lucas; Daniel Penha, Rildo e Caio Suassuna.