Barletta x Monopoli: onde assistir, horário e escalações
Barletta x Monopoli: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Barletta e Monopoli se enfrentam neste sábado (31), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Cosimo Puttilli, em Barletta, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Barletta foi derrotado pelo Scafatese por 1 a 0, pela Serie C1, em 24 de outubro. Já o Monopoli venceu o Audace Cerignola por 2 a 0, pela Serie C1, em 25 de outubro.
Na tabela de classificação, o Barletta ocupa a 11ª colocação, com 13 pontos. O Monopoli, por sua vez, está em 6º lugar, com 18 pontos.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 31 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Cosimo Puttilli, Barletta
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 31 de outubro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Cosimo Puttilli, Barletta
Rodada: 12
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Barletta
Técnico: M. Paci
A. Figliola; A. Vona, N. Bizzotto, M. Manetta e G. Coccia; F. Laringe, S. Piarulli e I. Voca; H. Djankpata, A. Ferrante e Mateus Castro.
Monopoli
Técnico: A. Colombo
M. Tommasi; S. Piccinini, R. Pucino, B. Valenti e E. Olivieri; C. Cerretti, J. Greco e C. Battocchio; A. Cortinovis, E. Scipioni e L. Vido.
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