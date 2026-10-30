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Bayern Munique x Dortmund: onde assistir, horário e escalações

Bayern Munique x Borussia Dortmund se enfremtam pela 8ª rodada da Bundesliga

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 10:00
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Bundesliga 2026/2027 - Bayern Munique x Borussia Dortmund
Onde assistir ao vivo a partida entre Bayern Munique e Borussia Dortmund pelo Bundesliga 2026/2027 (Arte / Lance!)

O Borussia Dortmund visita o Bayern Munique no confronto válido pela 8ª rodada da Bundesliga, neste sábado (31), às 14h30 (de Brasília). O clássico alemão terá transmissão da SportyNet. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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Ficha do jogo

Bayern de Munique-escudo-onde-assistir
BAY
Borussia Dortmund-escudo-onde-assistir
BVB
8ª rodada
Bundesliga
Data e Hora
Sábado, 31 de outubro de 2026, às 14h30 (de Brasília)
Local
Allianz Arena, em Munique (ALE)
Árbitro
Onde assistir
SportyNet

O Bayern Munique chega embalado após vencer o Freiburg por 3 a 1 na rodada anterior. Líder isolado da competição com 19 pontos, a equipe bávara joga diante de sua torcida na Allianz Arena com o objetivo de somar mais três pontos e se manter no topo da tabela.

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Por outro lado, o Borussia Dortmund também vem de vitória importante por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt. O time ocupa a 5ª colocação, com 13 pontos, e quer quebrar o favoritismo do rival fora de casa para encostar no pelotão de frente da Bundesliga.

Tudo sobre Bayern Munique x Borussia Dortmund (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Bayern Munique 🆚 Borussia Dortmund
Bundesliga - 8ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 31 de outubro de 2026, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
👁️ Onde assistir: SportyNet

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bayern Munique (Técnico: V. Kompany)
J. Urbig; N. Brown, J. Tah, D. Upamecano, J. Stanišić; T. Bischof, K. Laimer, M. Olise; L. Karl, S. Gnabry, H. Kane.

Borussia Dortmund (Técnico: N. Kovač)
G. Kobel; R. Bensebaini, W. Anton, N. Schlotterbeck, D. Svensson; J. Ryerson, F. Nmecha, M. Sabitzer; J. Veerman, Fábio Silva, S. Guirassy.

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