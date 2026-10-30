Guidonia Montecelio 1937 x Perugia: onde assistir, horário e escalações
Guidonia Montecelio 1937 x Perugia: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Guidonia Montecelio 1937 e Perugia se enfrentam neste sábado (31), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Città dell'aria, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Guidonia Montecelio 1937 foi derrotado pelo Torres por 2 a 0, pela Serie C1, em 25 de outubro. Já o Perugia vem de derrota em casa para o Pescara por 1 a 2, também pela Serie C1, em 23 de outubro.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 31 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Città dell'aria, Guidonia Montecelio
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 31 de outubro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Comunale Città dell'aria, Guidonia Montecelio
Rodada: 12
Fase: Girone B
Escalações prováveis
Guidonia Montecelio 1937
Técnico: C. Ginestra
G. Drago; R. Baroni, D. Borghini, S. Esempio e D. Zappella; O. Viteritti, A. Murgia e E. Celeghin; S. Tascone, A. Spavone e F. Ferrari.
Perugia
Técnico: A. Diana
R. Żelezny; A. Tozzuolo, D. Riccardi, E. Quirini e M. Borsoi; G. Carriero, R. Ladinetti e E. Kabashi; A. Cisco, P. van Amersfoort e L. Canotto.
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