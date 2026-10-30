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Manchester City x Brighton: onde assistir, horário e escalações

Manchester City x Brighton se enfrentam pela 9ª rodada da Premier League

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 10:00
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Premier League 2026/2027 - Manchester City x Brighton & Hove Albion
Onde assistir ao vivo a partida entre Manchester City e Brighton & Hove Albion pelo Premier League 2026/2027 (Arte / Lance!)

O Brighton visita o Manchester City no confronto válido pela 9ª rodada da Premier League, neste sábado (31), às 12h (de Brasília). O confronto do Campeonato Inglês terá transmissão da Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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Ficha do jogo

Manchester City-escudo-onde-assistir
MNC
Brighton-escudo-onde-assistir
BRI
1ª rodada
Premier League
Data e Hora
Sábado, 31 de outubro de 2026, às 12h (de Brasília)
Local
Etihad Stadium, em Manchester (ING)
Árbitro
Craig Pawson
Assistentes
Lee Betts e Alex James
Var
John Brooks
Onde assistir

O Manchester City tenta se reabilitar na competição após o revés por 2 a 1 diante do Aston Villa na rodada anterior. Os Citizens ocupam a 3ª colocação na tabela e contam com a força do Etihad Stadium para reencontrar o caminho das vitórias e se manter entre os primeiros colocados.

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Por outro lado, o Brighton chega pressionado após ser superado pelo Liverpool por 2 a 0. A equipe está na 14ª posição da Premier League e busca surpreender fora de casa para pontuar e se distanciar da parte inferior da tabela.

Tudo sobre Manchester City x Brighton (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Manchester City 🆚 Brighton
Premier League - 9ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 31 de outubro de 2026, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Manchester City (Técnico: E. Maresca)
G. Donnarumma; J. Gvardiol, M. Guéhi, Rúben Dias, A. Khusanov; E. Fernández, E. Anderson, R. Cherki; J. Doku, I. Ndiaye, E. Haaland.

Brighton & Hove Albion (Técnico: F. Hürzeler)
B. Verbruggen; O. Boscagli, L. Dunk, L. Vušković, F. Kadıoğlu; M. De Cuyper, Chema Andrés, P. Groß; Y. Ayari, D. Gómez, C. Kostoulas.

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