A Fórmula 1 inicia nesta sexta-feira (30) as atividades do GP da Cidade do México. O fim de semana será disputado no Autódromo Hermanos Rodríguez, que receberá a décima nona etapa de 2026. A programação começa às 15h30 (de Brasília), com a realização do Treino Livre 1. Mais tarde, às 19h, acontece o Treino Livre 2.

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Onde assistir ao GP da Cidade do México hoje (30/10):

SEXTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

🏎️ Treino Livre 2 - 19h (de Brasília) | Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TV (streaming)

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Previsão de chuva para etapa

O GP da Cidade do México terá um fim de semana com condições predominantemente secas. A sexta-feira (30) será marcada por temperaturas de até 25 °C e mínima entre 12 °C e 13 °C, com céu bastante nublado e ventos de até 30 km/h nas rajadas. A chance de chuva fica em 30%, mas a tendência é de pista seca durante os dois primeiros treinos livres.

No sábado (31), as temperaturas devem variar entre 13 °C pela manhã e 27 °C durante a tarde, enquanto a pista pode superar os 40 °C e chegar perto dos 45 °C. O céu terá períodos de sol entre nuvens, e há possibilidade de neblina nas primeiras horas do dia, principalmente se houver chuva na véspera. A chance de precipitação durante a tarde e a noite é de apenas 20%, com ventos próximos de 10 km/h.

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Já o domingo (1º), dia da corrida, deve apresentar as melhores condições do fim de semana. A temperatura ficará entre 13 °C e 27 °C, sem previsão de chuva no momento, enquanto os ventos terão média de 8 km/h e rajadas de até 25-30 km/h. Com o céu predominantemente aberto, a pista pode chegar aos 45 °C, embora algumas nuvens devam aparecer durante a tarde.