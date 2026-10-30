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Al-Hilal x Al-Fateh: onde assistir, horário e escalações

Al-Hilal x Al-Fateh se enfrentam pela 12ª rodada da Saudi Pro League

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 18:43
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Liga 2026/2027 - Al Hilal x Al Fateh
Onde assistir ao vivo a partida entre Al Hilal e Al Fateh pelo Liga 2026/2027 (Arte / Lance!)

O Al-Fateh visita o Al-Hilal no confronto válido pela 12ª rodada da Liga Saudita, neste sábado (31), às 15h (de Brasília). O confronto da Saudi Pro League terá transmissão da Band. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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Ficha do jogo

Escudo do Al-Hilal - Onde assistir
HIL
Escudo do Al Fateh SC, clube de futebol da Arábia Saudita
FAT
12ª rodada
Saudi Pro League
Data e Hora
Sábado, 31 de outubro de 2026, às 15h (de Brasília)
Local
Kingdom Arena, em Riyadh (SAU)
Árbitro
Onde assistir
Band

O Al-Hilal busca embalar na competição após vencer o Al-Quadisiya por 3 a 2 na rodada anterior. O clube ocupa a liderança isolada na tabela com 28 pontos e conta com o apoio da torcida na Kingdom Arena para somar três pontos e se manter firme no topo da liga.

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Por outro lado, o Al-Fateh tenta surpreender fora de casa após ser derrotado por 3 a 1 pelo Al-Shabab Riyadh. A equipe está no 11º lugar na classificação com 11 pontos e entra em campo focada em somar pontos preciosos para se afastar da parte inferior da tabela.

Tudo sobre Al-Hilal x Al-Fateh (onde assistir, horário, escalações e local):

FICHA TÉCNICA
Al Hilal 🆚 Al Fateh
Liga Saudita - 12ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 31 de outubro de 2026, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Kingdom Arena, em Riyadh (SAU)
👁️ Onde assistir: Band

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Al-Hilal (Técnico: S. Inzaghi)
Y. Bounou; T. Hernández, K. Koulibaly, Hassan Al Tambakti, Mohammed Mahzari; Rúben Neves, Nasser Al Dawsari, S. Milinković-Savić; Sabri Dahal, O. Watkins, C. Summerville.

Al-Fateh (Técnico: J. Sellami)
A. Šemper; Abdulelah Al Khaibari, M. Saadane, K. Boateng, Abdul Rahman Al Khaibari; L. Haraslín, Z. Youssouf, M. Lixandru; Ali Al Hassan, W. Kanga, M. Batna.

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