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Botafogo-SP x Sport: onde assistir, horário e escalações

Botafogo-SP x Sport: pela 36ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 04:31
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Brasileirão Série B 2026 - Botafogo-SP x Sport
Onde assistir ao vivo a partida entre Botafogo-SP e Sport pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Botafogo-SP e Sport se enfrentam neste sábado (31), às 16h (horário de Brasília), na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Botafogo-SP venceu o Avaí por 2 a 0 fora de casa, pela Série B. Já o Sport venceu o Criciúma por 2 a 1 em casa, também pela Série B.

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Onde assistir

  • Competição: Série B (temporada regular)
  • 📅 Data: 31 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
  • 📍 Local: Arena NicNet, Ribeirão Preto, São Paulo
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 31 de outubro de 2026, às 16h
Local: Arena NicNet, Ribeirão Preto, São Paulo
Rodada: 36
Fase: temporada regular

Escalações prováveis

Botafogo-SP
Técnico: Cláudio Tencati
Victor Souza; Vilar, Darlan, Jonathan e Patrick Brey; Gabriel Inocêncio, L. Maciel e Rafael Gava; Everton Morelli, Zé Hugo e Hygor.

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Sport
Técnico: M. Soso
Thiago Couto; Raí Lopes, Habraão, Benevenuto e Claudinho; Willian Oliveira, Zé Gabriel e Clayson; D. Hernández, Chrystian Barletta e Perotti.

Arena Nicnet (Botafogo - SP)
Arena Nicnet (Botafogo – SP) Foto: Divulgação/ Botafogo-SP
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