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Vila Nova-GO x Juventude: onde assistir, horário e escalações

Vila Nova-GO x Juventude: pela 36ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 04:31
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Brasileirão Série B 2026 - Vila Nova-GO x Juventude
Onde assistir ao vivo a partida entre Vila Nova-GO e Juventude pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Vila Nova-GO e Juventude se enfrentam neste sábado (31), às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Vila Nova-GO foi derrotado pelo São Bernardo por 3 a 2, pela Série B. Já o Juventude venceu o Náutico por 4 a 0, também pela Série B. Pelo Brasileirão Série B 2026, a equipe do Vila Nova-GO vem de derrota e o Juventude, de vitória na temporada regular.

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Na tabela de classificação, o Vila Nova-GO ocupa a 16ª colocação, com 38 pontos. O Juventude, por sua vez, está em 11º lugar, com 44 pontos.

Onde assistir

  • Competição: Série B (temporada regular)
  • 📅 Data: 31 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 17h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia, Goiás
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 31 de outubro de 2026, às 17h30
Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia, Goiás
Rodada: 36
Fase: temporada regular

Escalações prováveis

Vila Nova-GO
Técnico: Guto Ferreira
Helton Leite; Higor Luiz, Jonathan Costa, Douglas Mendes e Igor Cariús; Higor Meritão, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Janderson, Everton Galdino e André Luís.

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Juventude
Técnico: Maurício Barbieri
Jandrei; Titi, Patryck Lanza, Rodrigo Sam e Diogo Barbosa; Aderlan, Gabriel Pires e Raí Silva; Marcos Paulo MP, Alisson Safira e Fábio Lima.

Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga - Vila Nova-GO x Juventude
GO – GOIANIA – 05/08/2024 – BRASILEIRO B 2024, VILA NOVA-GO X PAYSANDU – Jean Dias jogador do Paysandu durante partida contra o Vila Nova-GO no estadio Onesio Brasileiro Alvarenga pelo campeonato Brasileiro B 2024 (Foto: Isabela Azine/AGIF)
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