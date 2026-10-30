Vila Nova-GO x Juventude: onde assistir, horário e escalações
Vila Nova-GO x Juventude: pela 36ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Vila Nova-GO e Juventude se enfrentam neste sábado (31), às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Vila Nova-GO foi derrotado pelo São Bernardo por 3 a 2, pela Série B. Já o Juventude venceu o Náutico por 4 a 0, também pela Série B. Pelo Brasileirão Série B 2026, a equipe do Vila Nova-GO vem de derrota e o Juventude, de vitória na temporada regular.
Na tabela de classificação, o Vila Nova-GO ocupa a 16ª colocação, com 38 pontos. O Juventude, por sua vez, está em 11º lugar, com 44 pontos.
Onde assistir
- Competição: Série B (temporada regular)
- 📅 Data: 31 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 17h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia, Goiás
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 31 de outubro de 2026, às 17h30
Local: Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Goiânia, Goiás
Rodada: 36
Fase: temporada regular
Escalações prováveis
Vila Nova-GO
Técnico: Guto Ferreira
Helton Leite; Higor Luiz, Jonathan Costa, Douglas Mendes e Igor Cariús; Higor Meritão, João Vieira e Marquinhos Gabriel; Janderson, Everton Galdino e André Luís.
Juventude
Técnico: Maurício Barbieri
Jandrei; Titi, Patryck Lanza, Rodrigo Sam e Diogo Barbosa; Aderlan, Gabriel Pires e Raí Silva; Marcos Paulo MP, Alisson Safira e Fábio Lima.
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