Pescara x Torres: onde assistir, horário e escalações
Pescara x Torres: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Pescara e Torres se enfrentam neste sábado (31), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Pescara venceu o Perugia por 2 a 1, pela Serie C1, em jogo realizado fora de casa. Já o Torres vem de vitória contra o Guidonia Montecelio 1937 por 2 a 0, em partida pela Serie C1, atuando em casa.
Na tabela de classificação, o Pescara ocupa a 7ª colocação, com 18 pontos. O Torres, por sua vez, está em 9º lugar, com 16 pontos.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 31 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia, Pescara
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 31 de Outubro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia, Pescara
Rodada: 12
Fase: Girone B
Escalações prováveis
Pescara
Técnico: A. Buscè
V. Fiorillo; M. Motta, F. Nardin, R. Capellini e F. Donati; B. Erradi, L. Graziani e L. Valzania; M. D'Ausilio, G. Parigi e L. Meazzi.
Torres
Técnico: A. Greco
A. Zaccagno; G. Berto, N. Antonelli, G. Zanandrea e F. Corsinelli; G. Mastinu, M. Brentan e G. Zecca; A. Masala, M. Carboni e C. Bunino.
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