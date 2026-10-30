Schalke 04 x RB Leipzig: onde assistir, horário e escalações

O Schalke 04 recebe o RB Leipzig neste sábado (31), às 11h30 (de Brasília), na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen, em confronto válido pela Bundesliga. As duas equipes chegam para o duelo após compromissos pela Copa da Alemanha (DFB Pokal), em que viveram sortes distintas: os donos da casa foram eliminados ao perderem por 2 a 0 para o Dynamo Dresden fora de casa, enquanto o time visitante avançou de fase ao bater o Rot-Weiss Essen por 2 a 1. A partida terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, OneFootball e SporTV.

O jogo coloca em campo equipes que brigam por objetivos opostos na tabela de classificação do Campeonato Alemão. O Schalke 04 ocupa a 15ª posição com apenas seis pontos conquistados, flertando perigosamente com a zona de rebaixamento e precisando do triunfo para respirar na competição. Já o RB Leipzig figura no bloco de cima, na sexta colocação com 12 pontos, buscando a vitória longe de seus domínios para colar no G-4 da Bundesliga.

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O atacante marfinense do Real Madrid, número 25, Yan Diomande, domina a bola durante o amistoso de pré-temporada entre o FC Schalke 04 e o Real Madrid em Gelsenkirchen, oeste da Alemanha (Foto: Ina Fassbender / AFP)

Como chegam as equipes

As duas equipes voltam a se encontrar após a vitória do RB Leipzig por 4 a 2 no último confronto. No histórico geral do duelo, o time visitante ostenta ampla superioridade: são oito vitórias do Leipzig contra apenas dois triunfos do Schalke 04 em 12 partidas — retrospecto que se repete de forma idêntica na Bundesliga (oito vitórias dos touros vermelhos, dois empates e duas vitórias dos azuis reais). Atuando na Veltins-Arena, a vantagem dos visitantes se mantém, com quatro vitórias em seis jogos contra apenas um triunfo do time da casa.

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O Schalke 04 atravessa um momento delicado na temporada, somando apenas uma vitória nos últimos oito compromissos no geral e vindo de um jejum de cinco partidas sem vencer. Jogando diante de sua torcida, o time do técnico Miron Muslic também busca reabilitação, acumulando três jogos seguidos sem ganhar dentro de casa. Para a partida, o treinador terá três desfalques no departamento médico: Ron Schallenberg (lesão na perna), Max Wöber (isquiotibiais) e Adrian Gantenbein (problemas musculares).

O RB Leipzig chega motivado por duas vitórias consecutivas e mantendo uma sequência de seis jogos seguidos balançando as redes na temporada. No entanto, o desempenho como visitante liga o sinal de alerta: apesar de marcar gols há três partidas seguidas fora de casa, a equipe foi vazada nas últimas seis apresentações longe de seus domínios e conquistou apenas uma vitória nesse período. Para o duelo em Gelsenkirchen, a lista de desfalques é longa: Nicolas Seiwald (suspenso por cartão vermelho), Assan Ouédraogo (ombro), Christopher Nkunku (dor adutora), Marc Guiu (isquiotibiais), Maxime Estève (pancada) e Leopold Zingerle (não elegível).

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Onde assistir a Schalke 04 x RB Leipzig

Competição: Bundesliga (Temporada regular)

📅 Data: 31 de Outubro de 2026

⏰ Horário: 11h30 (de Brasília)

📍 Local: VELTINS-Arena, Gelsenkirchen

Onde assistir: Amazon Prime Video, OneFootball e SporTV

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo S04 RBL 8ª rodada Campeonato Alemão Data e Hora 31/10/2026, 11:30 Local VELTINS-Arena, Gelsenkirchen Árbitro Onde assistir Não definido

Escalações prováveis

Schalke 04

Técnico: M. Muslić

L. Karius; H. Kuruçay, N. Katić, T. Becker e R. Gosens; S. Tanaka, S. El-Faouzi e J. Dina Ebimbe; A. Aouchiche, J. Adamu e Hwang Hee-Chan.

RB Leipzig

Técnico: M. Demichelis

Ø. Nyland; M. Finkgräfe, M. Estève, W. Orbán e B. Henrichs; A. Nusa, E. Banzuzi e N. El Aynaoui; R. Reitz, A. Maksimović e T. Gomis.