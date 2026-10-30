Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (30/10/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A sexta-feira (30) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelos campeonatos Ligue 1, La Liga, Bundesliga, Serie C1, Liga Saudita e Brasileirão. Os destaques ficam para Abha x Al Ittihad, Diriyah Club x NEOM, Le Havre x Paris Saint Germain e Nice x Rennes.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 30 de outubro de 2026):
Liga Saudita
9h30 – Abha x Al Ittihad
11h50 – Diriyah Club x NEOM
15h – Al Shabab Riyadh x Al Ahli
Ligue 1
15h – Le Havre x Paris Saint Germain
15h – Nice x Rennes
17h05 – Lille x Lens
Bundesliga
16h30 – Elversberg x Mainz
Serie C1
16h30 – Albinoleffe x Pergolettese
16h30 – Reggiana x Sambenedettese
La Liga
17h – Villarreal x Espanyol
Onde assistir: Disney + e Prime Video
Série B
19h30 – Criciúma x Ponte Preta
Brasileirão Série A
20h – Corinthians x Mirassol
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