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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (30/10/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
30/10/2026 08:32
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Gustavo Henrique celebra em campo sob chuva, braços erguidos, camisa branca.
Gustavo Henrique divide a artilharia do Corinthians em 2026 com Yuri Alberto (Foto: Andre Pera/Pera Photo Press/Folhapress)

A sexta-feira (30) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelos campeonatos Ligue 1, La Liga, Bundesliga, Serie C1, Liga Saudita e Brasileirão. Os destaques ficam para Abha x Al Ittihad, Diriyah Club x NEOM, Le Havre x Paris Saint Germain e Nice x Rennes.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 30 de outubro de 2026):

Liga Saudita

9h30 – Abha x Al Ittihad

11h50 – Diriyah Club x NEOM

15h – Al Shabab Riyadh x Al Ahli

Ligue 1

15h – Le Havre x Paris Saint Germain

15h – Nice x Rennes

17h05 – Lille x Lens

Bundesliga

16h30 – Elversberg x Mainz

Homem de terno preto no palco segurando o troféu Ballon d'Or na cerimônia.
Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, reage após receber o prêmio Bola de Ouro de 2026, durante cerimônia realizada no Palladium Theatre, em Londres, em 26 de outubro de 2026. (Foto: Franck Fife/AFP)

Serie C1

16h30 – Albinoleffe x Pergolettese

16h30 – Reggiana x Sambenedettese

La Liga

17h – Villarreal x Espanyol

Onde assistir: Disney + e Prime Video

Série B

19h30 – Criciúma x Ponte Preta

Brasileirão Série A

20h – Corinthians x Mirassol

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