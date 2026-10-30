Bournemouth x Leeds : onde assistir, horário e escalações
Bournemouth x Leeds United se enfrentam pela 9ª rodada da Premier League
O Leeds United visita o Bournemouth no confronto válido pela 9ª rodada da Premier League, neste sábado (31), às 12h (de Brasília). O confronto do Campeonato Inglês terá transmissão da Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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Ficha do jogo
O Bournemouth chega embalado após uma grande vitória fora de casa sobre o Manchester United por 3 a 0 na rodada anterior. A equipe ocupa a 9ª colocação na tabela, somando 14 pontos, e conta com o fator casa no Vitality Stadium para manter a boa fase e colar no bloco de cima da classificação.
Por outro lado, o Leeds United busca se afastar da parte baixa da tabela após ficar no empate sem gols diante do Sunderland. O clube está no 15º lugar, com 8 pontos conquistados, e entra em campo pressionado para somar pontos como visitante e evitar aproximação da zona de rebaixamento.
Tudo sobre Bournemouth x Leeds United (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bournemouth 🆚 Leeds United
Premier League - 9ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 31 de outubro de 2026, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Vitality Stadium, em Bournemouth (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bournemouth (Técnico: M. Rose)
Đ. Petrović; A. Truffert, António Silva, J. Hill, A. Smith; L. Cook, T. Adams, M. Tavernier; J. Kluivert, Rayan, Evanilson.
Leeds United (Técnico: D. Farke)
J. Trafford; T. Muharemović, J. Bijol, J. Justin, G. Gudmundsson; J. Bogle, A. Tanaka, E. Ampadu; B. Aaronson, H. Wilson, D. Calvert-Lewin.
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