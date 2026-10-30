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Barcelona x Alavés: onde assistir, horário e escalações

Barcelona x Alavés se enfrentam pela 11ª rodada da La Liga

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/10/2026 10:00
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La Liga 2026/2027 - Barcelona x Alavés
Onde assistir ao vivo a partida entre Barcelona e Alavés pelo La Liga 2026/2027 (Arte / Lance!)

O Alavés visita o Barcelona no confronto válido pela 11ª rodada de La Liga, neste sábado (31), às 17h (de Brasília). O confronto do Campeonato Espanhol terá transmissão da Disney+ e do Prime Video. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

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Ficha do jogo

Barcelona-escudo-onde-assistir
BAR
Alavés-escudo-onde-assistir
ALA
11ª rodada
La Liga
Data e Hora
Sábado, 31 de outubro de 2026, às 17h (de Brasília)
Local
Spotify Camp Nou, em Barcelona (ESP)
Árbitro
Onde assistir

O Barcelona busca rápida recuperação após o revés por 2 a 1 no clássico diante do Real Madrid na rodada anterior. Os blaugranas ocupam a 3ª colocação na tabela e contam com o apoio da torcida no Spotify Camp Nou para somar três pontos e se manterem firmes na briga pelas primeiras posições da liga.

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Por outro lado, o Alavés tenta surpreender fora de casa após ficar no empate em 1 a 1 com o Málaga. O clube está no 15º lugar na classificação de La Liga e entra em campo focado em somar pontos preciosos para se afastar da parte inferior da tabela.

Tudo sobre Barcelona x Alavés (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona 🆚 Alavés
La Liga - 11ª rodada
📆 Data e horário: sábado, 31 de outubro de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Spotify Camp Nou, em Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: Disney + e Prime Video

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Barcelona (Técnico: H. Flick)
Joan García; João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí, Álex Campos; Fermín López, Rodri, Pedri; A. Gordon, Raphinha, Lamine Yamal.

Alavés (Técnico: Quique Sánchez Flores)
Antonio Sivera; N. Valentini, V. Koski, N. Tenaglia, Ángel Pérez; Carles Aleñá, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez; A. Rebbach, M. Díaz, L. Boyé.

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