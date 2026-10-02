Monopoli x Savoia: onde assistir, horário e escalações
Monopoli x Savoia: pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Monopoli e Savoia se enfrentam no dia 3 de outubro, às 12h30, no Stadio Comunale Mimmo Pavone, em Pineto, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Monopoli vem de vitória fora de casa contra o Casarano por 1 a 0, pela Serie C1, em 27 de setembro. Antes disso, empatou em casa por 2 a 2 com o Crotone e empatou fora de casa sem gols contra o Scafatese, ambos pela mesma competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Comunale Mimmo Pavone, Pineto
Rodada: 8
Fase: Girone C
O Savoia, por sua vez, vem de derrota fora de casa para o Cavese 1919 por 4 a 2, pela Serie C1, em 26 de setembro. Antes disso, empatou em casa por 1 a 1 com o Casarano e empatou fora de casa sem gols contra o Foggia, também pela mesma competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 3 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Mimmo Pavone, Pineto
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Monopoli
Técnico: A. Colombo
M. Tommasi; M. Colombara, S. Piccinini, C. Cerretti e E. Olivieri; B. Valenti, R. Calcagni e C. Battocchio; J. Greco, L. Vido e M. Fall.
Savoia
Técnico: A. Formisano
M. Leonardo; F. Cozzoli, M. Noce, D. Portanova e A. Martina; S. Iob, G. Tumbarello e V. Alfieri; F. Meola, P. Yeboah e A. Nepi.
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