Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Monopoli x Savoia: onde assistir, horário e escalações

Monopoli x Savoia: pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
02/10/2026 04:04
Favorite o Lance! no Google
Serie C1 2026/2027 - Monopoli x Savoia
Onde assistir ao vivo a partida entre Monopoli e Savoia pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Monopoli e Savoia se enfrentam no dia 3 de outubro, às 12h30, no Stadio Comunale Mimmo Pavone, em Pineto, pela 8ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Monopoli vem de vitória fora de casa contra o Casarano por 1 a 0, pela Serie C1, em 27 de setembro. Antes disso, empatou em casa por 2 a 2 com o Crotone e empatou fora de casa sem gols contra o Scafatese, ambos pela mesma competição.

continua após a publicidade

FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 3 de outubro de 2026, às 12h30
Local: Stadio Comunale Mimmo Pavone, Pineto
Rodada: 8
Fase: Girone C

O Savoia, por sua vez, vem de derrota fora de casa para o Cavese 1919 por 4 a 2, pela Serie C1, em 26 de setembro. Antes disso, empatou em casa por 1 a 1 com o Casarano e empatou fora de casa sem gols contra o Foggia, também pela mesma competição.

continua após a publicidade

Onde assistir

  1. Competição: Serie C1 (Girone C)
  2. 📅 Data: 3 de outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 12h30 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Stadio Comunale Mimmo Pavone, Pineto
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Monopoli
Técnico: A. Colombo
M. Tommasi; M. Colombara, S. Piccinini, C. Cerretti e E. Olivieri; B. Valenti, R. Calcagni e C. Battocchio; J. Greco, L. Vido e M. Fall.

Savoia
Técnico: A. Formisano
M. Leonardo; F. Cozzoli, M. Noce, D. Portanova e A. Martina; S. Iob, G. Tumbarello e V. Alfieri; F. Meola, P. Yeboah e A. Nepi.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Brasileirão Série A 2026 - São Paulo x Santos

Onde Assistir

São Paulo x Santos: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão

Há 13 horas
Gonçalo Ramos comemora gol de Portugal com companheiros contra a Noruega pela Liga das Nações. (Foto: Cornelius Poppe/NTB/AFP)

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quinta-feira (01/10/2026)

Há 22 horas
UEFA Nations League 2026/2027 - Dinamarca x Portugal

Onde Assistir

Dinamarca x Portugal: onde assistir, horário e escalações

Há 23 horas
UEFA Nations League 2026/2027 - Grécia x Holanda

Onde Assistir

Grécia x Holanda: onde assistir, horário e escalações

Há 23 horas
Brasileirão Série B 2026 - Fortaleza x Náutico

Onde Assistir

Fortaleza x Náutico: onde assistir, horário e escalações

Há 23 horas
Brasileirão Série B 2026 - Juventude x Operário-PR

Onde Assistir

Juventude x Operário-PR: onde assistir, horário e escalações

Há 23 horas
Mais LANCE!
Brasileirão Série B 2026 - Londrina-PR x Criciúma

Londrina-PR x Criciúma: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - São Bernardo x CRB-AL

São Bernardo x CRB-AL: onde assistir, horário e escalações

UEFA Nations League 2026/2027 - Alemanha x Sérvia

Alemanha x Sérvia: onde assistir, horário e escalações

Onde assistir ao vivo a partida entre Argentina e Bolívia em amistoso (Arte / Lance!)

Argentina x Bolívia: onde assistir, horário e escalações

Messi cobra escanteio durante classificação da Argentina sobre a Inglaterra

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta-feira (30/09/2026)

Brasileirão Série B 2026 - Novorizontino x Goiás

Novorizontino x Goiás: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - Athletic Club MG x Sport

Athletic Club MG x Sport: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Paris Saint-Germain x OH Leuven

Paris Saint-Germain x OH Leuven: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Manchester City x Real Madrid

Manchester City x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Køge x Servette Chênois

Køge x Servette Chênois: onde assistir, horário e escalações

Copa da UEFA Feminina 2026/2027 - Austria Wien x Internazionale

Austria Wien x Internazionale: onde assistir, horário e escalações

UEFA Nations League 2026/2027 - Espanha x Croácia

Espanha x Croácia: onde assistir, horário e escalações

UEFA Nations League 2026/2027 - República Tcheca x Inglaterra

República Tcheca x Inglaterra: onde assistir, horário e escalações

Seleção empatou com a Austrália

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (29/09/2026)